Deportes
Ángel Di María
Jorgelina Cardoso
FÚTBOL

El llamativo posteo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos a Di María en la cancha de Racing: "La única verdad..."

Luego de los silbidos a Ángel Di María en la cancha de Racing, Jorgelina Cardoso publicó un contundente mensaje en redes sociales en el que cuestionó la mirada de los medios y reivindicó el cariño que, según afirmó, el jugador recibe en la calle.

El llamativo posteo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos a Di María en la cancha de Racing: La única verdad...

Los silbidos que recibió Ángel Di María en la cancha de Racing no solo generaron debate en el mundo del fútbol, sino que también provocaron una fuerte reacción en su entorno más cercano. Jorgelina Cardoso, esposa del capitán de Rosario Central, utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y cuestionar la forma en la que, según ella, se construye el relato mediático alrededor de la figura de “Fideo”.

image

A través de un explosivo posteo en Instagram, Cardoso apuntó directamente contra lo que considera una imagen distorsionada de la realidad. En su mensaje, denunció que se amplifican los gestos negativos y se invisibilizan las muestras de afecto que Di María recibe en distintos estadios y ciudades del país.

posteojc_dimaria

Qué cuestionó Jorgelina Cardoso sobre los silbidos en Racing

En su descargo, la esposa del futbolista hizo foco en el contraste entre lo que se muestra y lo que, según ella, realmente ocurre. “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió, en una clara crítica a la cobertura mediática del episodio.

Para Cardoso, ese recorte parcial busca instalar un clima de rechazo que no representa el sentir general de los hinchas. En ese sentido, acusó a algunos sectores de “querer generar odio” a partir de imágenes y momentos puntuales, sin reflejar el contexto completo.

Qué otros ejemplos de apoyo mencionó la esposa de Di María

El mensaje no se limitó al episodio en Avellaneda. Cardoso recordó situaciones vividas en otras canchas y con hinchas de distintos clubes, donde, según relató, el reconocimiento y el cariño fueron predominantes.

“Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”, expresó. También mencionó el reconocimiento recibido por parte de los hinchas de Newell’s y destacó especialmente el aplauso en el Coloso Marcelo Bielsa, al que definió como “hermoso para Rosario”.

Además, aseguró que la supuesta hostilidad de los hinchas de Boca y River tampoco se corresponde con su experiencia cotidiana. “Muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, afirmó, reforzando su idea de que existe una distancia entre lo que se ve en redes o en los medios y lo que sucede en la calle.

Por qué la esposa de Ángel Di María apuntó contra los medios

Uno de los pasajes más contundentes del posteo estuvo dirigido directamente a los medios de comunicación. “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”, escribió Cardoso, sintetizando el eje central de su descargo.

Qué dijo Ángel Di María tras el mensaje de su esposa

El propio Di María no tardó en respaldar públicamente a Jorgelina Cardoso y dejó su reflexión sobre la polémica. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó”, afirmó el futbolista.

El campeón del mundo también le dedicó un mensaje personal a su esposa, agradeciéndole el apoyo constante: “Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”.

El cruce entre silbidos, redes sociales y discursos mediáticos volvió a exponer el impacto que generan estas situaciones fuera de la cancha, con Di María y su entorno defendiendo una mirada basada en la experiencia directa y el vínculo con la gente.

