El llamativo posteo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos a Di María en la cancha de Racing: "La única verdad..."

Qué otros ejemplos de apoyo mencionó la esposa de Di María

El mensaje no se limitó al episodio en Avellaneda. Cardoso recordó situaciones vividas en otras canchas y con hinchas de distintos clubes, donde, según relató, el reconocimiento y el cariño fueron predominantes.

“Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”, expresó. También mencionó el reconocimiento recibido por parte de los hinchas de Newell’s y destacó especialmente el aplauso en el Coloso Marcelo Bielsa, al que definió como “hermoso para Rosario”.

Además, aseguró que la supuesta hostilidad de los hinchas de Boca y River tampoco se corresponde con su experiencia cotidiana. “Muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, afirmó, reforzando su idea de que existe una distancia entre lo que se ve en redes o en los medios y lo que sucede en la calle.

Por qué la esposa de Ángel Di María apuntó contra los medios

Uno de los pasajes más contundentes del posteo estuvo dirigido directamente a los medios de comunicación. “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”, escribió Cardoso, sintetizando el eje central de su descargo.

Qué dijo Ángel Di María tras el mensaje de su esposa

El propio Di María no tardó en respaldar públicamente a Jorgelina Cardoso y dejó su reflexión sobre la polémica. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó”, afirmó el futbolista.

El campeón del mundo también le dedicó un mensaje personal a su esposa, agradeciéndole el apoyo constante: “Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”.

El cruce entre silbidos, redes sociales y discursos mediáticos volvió a exponer el impacto que generan estas situaciones fuera de la cancha, con Di María y su entorno defendiendo una mirada basada en la experiencia directa y el vínculo con la gente.