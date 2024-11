La PÍCARA frase de Franco Colapinto sobre su encuentro con la China Suárez: "Estoy..."

Embed

Además, destacó la importancia del trabajo psicológico en el deporte de alto rendimiento: “Desde muy chiquito tuve un psicólogo que me ayuda mucho. Creo que en el deporte actual es clave estar bien mentalmente y un poquito más fino de la cabeza”. Su humor no faltó al final de la respuesta: “No te voy a decir qué hago porque me van a copiar todos, es un secretito”*.

Otro instante memorable fue cuando Colapinto identificó en el público a Cristian Tejera, su primer mecánico en los días de karting: “Cris es una de las personas más importantes por las que hoy estoy acá. Me hizo ganar un montón de campeonatos argentinos y estuvimos juntos en mi primera carrera en Las Vegas”. El piloto no dudó en reconocer el papel fundamental que Tejera tuvo en sus inicios, destacando los lazos que lo unen a sus raíces.

La emoción se multiplicó cuando Alan, un pequeño admirador, sentado en los hombros de su padre, le dijo: “Cuando sea grande quiero ser como vos”. Franco respondió con afecto: “Cuando seas grande vas a ser mejor que yo. ¿Mami te deja ser piloto? Tiene miedo mamá...”. Colapinto se comprometió a regalarle una gorra firmada, un gesto que arrancó aplausos de los presentes.

Colapinto enfrentará este fin de semana su séptima competencia en la Fórmula 1, siendo protagonista de la fecha 22 del calendario. Las actividades comienzan este jueves a las 23:30 (hora argentina) con la primera práctica libre, mientras que la carrera principal será el domingo a las 3 AM.

La llamativa actitud de la China Suárez ante una pregunta sobre su intimidad con Franco Colapinto

En las últimas horas, La China Suárez cobró enorme protagonista luego de conocerse un video viral, donde se la ve caminando por Madrid junto al piloto Franco Colapinto.

El lunes, la actriz llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras su estadía en el viejo continente y fue abordada por una cámara de DDM (América TV).

El periodista Santiago Sposato le consultó por el video con Franco Colapinto, pero La China prefirió el silencio.

Pese a la insistencia del cronista, la actriz evitó hacer declaraciones sobre su relación con el piloto de Fórmula 1, se subió a un auto y se retiró rápidamente del lugar.

En el programa de Mariana Fabbiani señalaron que La China no quiso hacer declaraciones. Sin embargo, en el ciclo analizaron sus miradas y se detuvieron en un momento en particular, cuando el notero le preguntó por el hospedaje en Madrid.

"¿Te hospedó? ¿Te ahorraste el alojamiento por lo menos?", le preguntó Sposato. La actriz le clavó la mirada por unos segundos y siguió caminando para retirarse del aeropuerto.