Las declaraciones de Franco Colapinto en Las Vegas sobre su futuro en la F1 y la "China" Suárez

Por eso, en cuanto a su futuro inmediato y la proyección para tener una butaca asegurada en 2025 dijo: "Hasta ahora no tengo mucha información y no soy quien se encarga de hablar, así que yo no tengo ninguna información nueva".

Enfocado en su tarea como piloto, pidió a los periodistas que procuren esas definiciones con María (su manager). "Tengo contrato con Williams y tengo muchas ganas de revertir lo que pasó en Brasil", remarcó Colapinto.

En cuanto al tema de la semana y extradeportivo - los encuentros con la China Suárez - prefirió dejar ese tema de lado: "No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más".

Colapinto en modo piloto para Las Vegas

La irrupción de Franco en la Fórmula 1, con su calidad en la pista y frescura fuera de ella, causó una revolución en el tramo final del campeonato. Pero tal vez, esa superexposición tuvo efectos colaterales no deseados. Por eso, Franco llegó "enfocado" al ciento por ciento para esta carrera extraña, de nuevo en un circuito urbano y otra vez de noche. Se juega en estas tres carreras que restan, ratificar todo lo bueno de las primeras 5. El gran premio de Brasil, como en el juego de la Oca, fue una pérdida de casilleros, un retroceso.

Por eso es que ahora Franco ya - en sus declaraciones - demostró que llegó en "modo piloto" y nada más. "Con muchas ganas de correr acá, de correr en Qatar y Abu Dabi las otras carreras del año y ver cómo terminamos la temporada. Pero bueno, se merecen los chicos del equipo un buen resultados y después veremos", dijo a su arribo a Las Vegas.

Por supuesto que Las Vegas, como los anteriores grandes premios en suelo norteamericano viene con el "show" incluído. Mucho más en la ciudad de las apuestas, los conciertos y la diversión de todo tipo. Pero Franco ya dejó en claro a que fue: a correr de la mejor manera posible. Sabe además que el equipo Williams hizo un enorme esfuerzo - de tiempo y presupuesto - para poner su auto número 43 en condiciones para la carrera. Fueron dos accidentes - uno en la qualy y otro en la carrera - que dejaron muy dañado al auto.

Las vegas - ya analizamos el circuito - es muy rápido pero tiene tres curvas muy exigentes. Colapinto nunca corrió aquí, por lo que acumuló horas en el simulador en este parate de tres semanas desde Brasil. "Tenía muchas ganas de esta carrera, de Las Vegas, es un circuito que es muy divertido, es nuevo, una pista que atrae a muchos pilotos, es una ciudad magnífica de noche, así que estoy con mucha felicidad y muchas ganas", dijo.

Eso es lo importante, las ganas, lejos del mundo paralelo a la F1, que lo tuvo como protagonista en estos días.

Hablemos de Las Vegas y no de "la China"

Sus salidas con Eugenia "la china" Súarez, por Madrid estuvieron en boca de todos. Y los comentarios fueron de todo tipo. Alguns buenos y muchos criticando esa relación. Incluso, ante la lluvia de críticas hacia Franco, la propia "china" y hasta sus representantes. Por eso fue que Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, publicó un contundente mensaje en la red social X en apoyo al joven piloto: "Dejen de decirnos cómo hacer nuestro trabajo", seguido de un "Todos cometemos errores". Esa frase final se asoció directamente con el corredor.

Colapinto dijo que no iba a hablar de ese asunto y cambió hacia las prácticas en el simulador. Ciento por ciento enfocado en la carrera.

Y otro aspecto fundamental - sobre todo ahora que debe definir su futuro - lo juega su psicólogo, Gustavo Ruiz.

Colapinto y su bienestar psicológico

La tarea de Ruiz es clave. Tiene que lograr que el mundo que se acerca a los "famosos" (en cualquier área) queden aislados o separados del tema principal. "Priorizamos primero su bienestar y de a poquito ir entendiendo el proceso de aprendizaje que lleva el deporte, más todo su talento y habilidades que iban creciendo mientras él iba corriendo carrera tras carrera en karting",dice el profesional.

Colapinto ha demostrado que tiene ese concepto muy en claro. Con muchos periodistas fue crítico con su propio desempeño pese a tener buenos resultados. Como que siempre puede dar algo mejor.

Reveló que para la carrera de San Pablo estaba pensando muy concentrado, y después en los 15 días de descansotambién que puede pasar en Las Vegas. Para esta carrera, la estrategia es como la de "Mostaza" Merlo con "su" Rácing: paso a paso. la free practice 1 y 2 y así sucesivamente. Eso lo que lo hace es no irse con la cabeza en lo que puede pasar, si bien no es tonto y sabe que hay rumores, pero trata de enfocarse en el aquí y ahora.