La primera declaración de Sebastián Sosa tras salir en libertad: "Quiero que..."

En una declaración tras pasar 10 días en prisión, Sosa expresó: "Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor. No tengo nada para decirle a ella (a la denunciante)". Además, añadió: "Repudio todo acto de violencia, lo dije desde el primer día. Desde el primer momento me puse en esa postura y es lo que sostengo hasta el día de hoy. Estoy conforme con la tarea de mi defensa. Lo viví como cualquier persona privada de su libertad. Gracias a Dios puedo ir a casa".

Tanto el defensor como el volante enfrentan acusaciones más graves, con la carátula de abuso sexual agravado por la participación de dos personas, mientras que el delantero está siendo investigado por presunto abuso sexual simple. Todos deberán encontrar alojamiento para recibir visitas y atender las llamadas diarias de la Justicia.

El estremecedor testimonio de la mujer que denunció por abuso sexual a los jugadores de Vélez

El caso de abuso sexual que involucra a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, cuatro jugadores de Vélez, conmociona profundamente al fútbol argentino. Recientemente, la víctima brindó su testimonio ante la Justicia, y sus palabras estremecieron a todos quienes las escucharon.

En una entrevista con TN, el periodista José Inesta reveló que tuvo acceso a las declaraciones de la víctima, cuya identidad se mantiene en secreto para proteger su seguridad, y compartió algunas de sus desgarradoras palabras: “Nunca dije fiesta loca para todos. Yo no di mi consentimiento para lo que sucedió”.

“Mi alma está desgarrada. Mi vida es un infierno. Di mi consentimiento para ir voluntariamente al hotel, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo no estaba en mis cabales. En ningún momento estuve 100% lúcida. La cabeza por algunos momentos respondía, pero el cuerpo no”, continuó la víctima.

Además, expresó: “Los días posteriores, el señor Sosa me seguía manipulando por chat con que había sido un buen momento. A Cufré y Florentín se los veía abrazados y sonrientes como una victoria. Me encantaría entender que sentían en ese momento, ¿qué habían ganado? No puedo ir a ningún lado sola, me quitaron la dignidad, los sueños, la felicidad y las ganas de vivir”.