La revelación de la mánager de Franco Colapinto sobre su futuro en la F1: "Su destino parece ser..."

El panorama se complica con la reciente incorporación de Carlos Sainz a Williams para 2025, donde acompañará a Alex Albon. Ante la explosión mediática de Colapinto tras sus primeras dos carreras en la Fórmula 1, James Vowles, jefe del equipo Williams, reveló la intención de proponerle a Sauber que trabajen en conjunto para que el piloto argentino pueda correr con ellos. Por ahora, la escudería –que se convertirá en Audi en 2026– solo tiene confirmado a Nico Hülkenberg para la próxima temporada. "Sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí", comentó Vowles en una entrevista con Motorsport.

image.png

Catarineu, parte de Bullet Sport Management y acompañante de Colapinto desde 2018, entiende las dificultades del mercado de pilotos. "Para el año que viene los lugares están un poco complicados", afirmó, aunque reconoce que la Fórmula 1 "es algo muy dinámico que cambia cada día". "Todo puede pasar y para eso hay que trabajar en el hoy para que eso que tenga que pasar, pase”, añadió, confiando en el potencial del joven argentino.

La manager aseguró que Colapinto "tiene los pies muy bien puestos en el suelo" y destacó la satisfacción del equipo Williams con su desempeño. “Están todos encantados ya que era la primera vez en mucho tiempo que puntuaban los dos coches", refiriéndose a las actuaciones conjuntas de Colapinto y Albon. "Están muy contentos y esperanzados con lo que pueda pasar. Esperamos que el coche siga mejorando para que Franco pueda mostrar”, enfatizó.

Finalmente, Catarineu confió en el destino de Colapinto en la Fórmula 1: “Pasará lo que tenga que pasar, pero el destino de Franco parece ser la F1. Si está el año que viene o el siguiente, eso no importa, él está donde tiene que estar y se darán las circunstancias para que pueda estar en la F1 el año siguiente y lo podamos disfrutar por muchos años más”.

La dura confesión de la madre de Franco Colapinto sobre su primer año solo en Europa: "Tuvo que..."

A los 14 años, Franco Colapinto tomó una decisión difícil: dejar Argentina para irse a vivir solo en Europa con el objetivo de cumplir su sueño de ser piloto. La distancia no solo fue un desafío para él, sino también para su familia. Los días en la fábrica de karting CRG contribuyeron a forjar la personalidad del joven argentino, que hoy compite para Williams en la Fórmula 1. A más de 11.000 kilómetros de distancia, su madre, Andrea Trofimczuk, lo acompañó desde el otro lado del teléfono, brindándole cariño y ayudándolo en los quehaceres diarios.

image.png

Andrea relató en una entrevista con Campeones: “Uno va criando a sus hijos como cree que está bien, pero es como que no tenía las armas. De repente, para hacerse sus cosas, cocinarse, lavarse la ropa; o sea, no estaba preparado para eso. Y tuvo que aprender a los ponchazos”. Los primeros años en Europa no fueron fáciles. “Para mí, del otro lado del teléfono, tener que explicarle cómo se lavaba una ropa interior o cómo se hacía unos fideos era bastante duro, porque me generaba mucha angustia. Sus 14 años fueron muy duros para todos, no solo para mí”, agregó.

Andrea y el padre de Franco, Aníbal Colapinto, lo visitaron siempre que pudieron, apoyando su camino hacia un sueño que finalmente se hizo realidad. A pesar de la distancia y la dureza del automovilismo, Franco demostró tener la templanza necesaria para afrontar su carrera internacional.

En una entrevista con Infobae, Andrea reconoció las dificultades de la separación familiar y lo ingrato que suele ser el automovilismo. “Hubo muchos momentos, porque es un deporte en el que se tienen más frustraciones que éxitos. El problema más grande era que estaba con poca contención familiar, si bien María y Jamie, y antes de eso, Emi y Romi, que fue la pareja con la que estuvo viviendo un año y pico, supieron cómo llevarlo y contenerlo, la necesidad de la familia se notó en muchos momentos de su carrera”, explicó.

También mencionó la importancia de la ayuda psicológica para sobrellevar los momentos difíciles. “Hubo momentos feos y de frustración, también hubo buenos, pero con la ayuda de su psicólogo (Gustavo Ruiz) aprendió a compensar un poco mejor las frustraciones o los escollos que fue teniendo”, confesó Andrea.

El pasado fin de semana, Andrea estuvo presente en Azerbaiyán para acompañar a su hijo mientras lograba sus primeros puntos en la Fórmula 1. "No puedo parar de llorar. Es impresionante lo que hizo. Acá están todos en el aire", compartió emocionada. Su alegría era comprensible: después de tanto sacrificio, pudo presenciar el momento más significativo en la carrera de Franco Colapinto, quien rompió una sequía de 42 años sin que un piloto argentino sumara puntos en la categoría máxima del automovilismo.