DIFÍCIL MOMENTO

El emotivo gesto del plantel de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, atraviesa un delicado momento de salud y, aunque no puede estar presente en los partidos, recibió un fuerte respaldo del plantel y del cuerpo técnico.

Boca volvió a ganar en La Bombonera con una actuación arrolladora ante Newell’s Old Boys por el Torneo Clausura. El 5-0 le permitió al Xeneize escalar a lo más alto de la tabla, pero el clima en el vestuario fue distinto al habitual: la victoria tuvo un tono agridulce por la ausencia de Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un delicado momento de salud.

El entrenador, de 69 años, se encuentra internado en su casa y no puede dirigir al equipo de manera presencial. Su última aparición al frente del conjunto fue el 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Desde entonces, el cuerpo técnico quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, aunque Russo sigue en contacto permanente con ellos y con los jugadores.

Qué le pasa a Miguel Ángel Russo

Russo fue diagnosticado en 2017 con cáncer de vejiga y próstata mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. Desde entonces, atravesó distintos tratamientos y controles médicos. En las últimas semanas, su salud volvió a ser motivo de preocupación, ya que el técnico debió recibir atención domiciliaria y tomarse una licencia médica temporal.

En este contexto, el club decidió que continúe su recuperación en su hogar, mientras Úbeda y Rodríguez conducen los entrenamientos y los partidos oficiales.

Ante esta situación, en las ultimas horas, el club decidió publicar un comunicado en el cual oficializaron el "pronóstico reservado" del entrenador. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", reza el comunicado.

El gesto del plantel para acompañar a su entrenador

Según trascendió, los principales referentes del plantel intentaron organizar una visita al domicilio de Russo para acompañarlo en este difícil momento. No obstante, los médicos que lo asisten recomendaron evitar el encuentro por precaución. Ante esa imposibilidad, los futbolistas le enviaron un video con mensajes de apoyo y aliento, demostrando el fuerte lazo que mantienen con el DT.

“Sin dudas es una victoria importante para todos. Obviamente dedicársela a Miguel, porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó Leandro Paredes, capitán del equipo, después del partido ante Newell’s.

En la misma línea, Claudio Úbeda también le dedicó la goleada durante la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión. Estamos en contacto permanente, al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y deseamos que se ponga bien”.

