El emotivo gesto del plantel de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud

Ante esta situación, en las ultimas horas, el club decidió publicar un comunicado en el cual oficializaron el "pronóstico reservado" del entrenador. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", reza el comunicado.

El gesto del plantel para acompañar a su entrenador

Según trascendió, los principales referentes del plantel intentaron organizar una visita al domicilio de Russo para acompañarlo en este difícil momento. No obstante, los médicos que lo asisten recomendaron evitar el encuentro por precaución. Ante esa imposibilidad, los futbolistas le enviaron un video con mensajes de apoyo y aliento, demostrando el fuerte lazo que mantienen con el DT.

“Sin dudas es una victoria importante para todos. Obviamente dedicársela a Miguel, porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó Leandro Paredes, capitán del equipo, después del partido ante Newell’s.

En la misma línea, Claudio Úbeda también le dedicó la goleada durante la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión. Estamos en contacto permanente, al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y deseamos que se ponga bien”.