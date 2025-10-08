En vivo Radio La Red
Russo
Riquelme
CONMOCIÓN

Revelaron cómo le afectó a Riquelme la delicada situación de Russo: "Está..."

Miguel Ángel Russo permanece internado en su casa con pronóstico reservado, y Juan Román Riquelme sigue de cerca la situación. El mundo del fútbol se volcó con mensajes de aliento para el entrenador de Boca.

La internación de Miguel Ángel Russo impactó de lleno en el club y, en particular, en su presidente Juan Román Riquelme, quien mantiene un vínculo personal con el entrenador. Según el periodista Martín Costa, Riquelme “está golpeado, afectado” por el delicado estado de salud del DT.

image

El dirigente atraviesa un momento sensible, marcado además por la reciente pérdida de su representante y amigo, Daniel Bolotnicoff, ocurrida hace menos de dos meses. Costa explicó que “se le dieron varias cosas dolorosas en el último tiempo”, subrayando que la situación de Russo lo afectó emocionalmente más allá del plano institucional.

Qué medidas tomó Boca frente a la situación de Russo

El club comunicó oficialmente el estado del entrenador, informando que se encuentra internado en su domicilio con pronóstico reservado y que recibe atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club. Además, expresó acompañamiento hacia Russo y su familia en este difícil momento.

La decisión de mantener a Russo en internación domiciliaria responde a la necesidad de un seguimiento constante, dadas sus condiciones de salud previas, incluidas intervenciones por cáncer de próstata y vejiga detectadas entre 2017 y 2018, y episodios recientes de infecciones y deshidratación que lo llevaron a internaciones breves.

Cómo reaccionó el mundo del fútbol

Las reacciones de apoyo no se hicieron esperar. Jugadores, excompañeros y dirigentes se sumaron a los mensajes de aliento, demostrando el respeto y cariño que Russo cosechó a lo largo de su carrera.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje breve pero contundente: “Fuerza, Miguel”. Por su parte, Claudio Tapia, presidente del organismo, agregó en redes sociales: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

El gesto del máximo organismo del fútbol nacional se suma a los comunicados y mensajes de los jugadores de Boca, así como de integrantes del cuerpo técnico, quienes le dedicaron públicamente la victoria del equipo ante Newell’s en la última fecha del Torneo Clausura.

El seguimiento constante de Riquelme y los mensajes de aliento reflejan no solo el vínculo personal que une al presidente con el entrenador, sino también la importancia de la figura de Russo dentro del club. Su trayectoria, que incluye títulos nacionales e internacionales, lo convirtió en un referente dentro del plantel y en un símbolo de liderazgo y respeto en el fútbol argentino.

Según las fuentes consultadas, Riquelme está atento a cada actualización del estado de salud del DT, mientras el cuerpo médico mantiene un control estricto de su evolución en el domicilio. La situación ha generado también un impacto en la planificación deportiva del club, dado que Russo no puede participar de manera presencial en los entrenamientos ni en la dirección de los partidos.

El fútbol argentino unido por Russo

En medio de un contexto de preocupación y afecto, el fútbol argentino mostró una vez más su capacidad de acompañamiento. Mensajes de exjugadores, técnicos y dirigentes se multiplicaron en redes sociales, destacando la trayectoria y el respeto que Russo supo ganarse a lo largo de los años.

Mientras se esperan nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, el apoyo de Riquelme y del club se mantiene constante, enviando señales claras de respaldo y solidaridad hacia el entrenador, consolidando la unión entre todas las partes del fútbol argentino en torno a una figura histórica del deporte nacional.

