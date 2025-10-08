Revelaron cómo le afectó a Riquelme la delicada situación de Russo: "Está..."

Cómo reaccionó el mundo del fútbol

Las reacciones de apoyo no se hicieron esperar. Jugadores, excompañeros y dirigentes se sumaron a los mensajes de aliento, demostrando el respeto y cariño que Russo cosechó a lo largo de su carrera.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje breve pero contundente: “Fuerza, Miguel”. Por su parte, Claudio Tapia, presidente del organismo, agregó en redes sociales: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

El gesto del máximo organismo del fútbol nacional se suma a los comunicados y mensajes de los jugadores de Boca, así como de integrantes del cuerpo técnico, quienes le dedicaron públicamente la victoria del equipo ante Newell’s en la última fecha del Torneo Clausura.

El seguimiento constante de Riquelme y los mensajes de aliento reflejan no solo el vínculo personal que une al presidente con el entrenador, sino también la importancia de la figura de Russo dentro del club. Su trayectoria, que incluye títulos nacionales e internacionales, lo convirtió en un referente dentro del plantel y en un símbolo de liderazgo y respeto en el fútbol argentino.

Según las fuentes consultadas, Riquelme está atento a cada actualización del estado de salud del DT, mientras el cuerpo médico mantiene un control estricto de su evolución en el domicilio. La situación ha generado también un impacto en la planificación deportiva del club, dado que Russo no puede participar de manera presencial en los entrenamientos ni en la dirección de los partidos.

El fútbol argentino unido por Russo

En medio de un contexto de preocupación y afecto, el fútbol argentino mostró una vez más su capacidad de acompañamiento. Mensajes de exjugadores, técnicos y dirigentes se multiplicaron en redes sociales, destacando la trayectoria y el respeto que Russo supo ganarse a lo largo de los años.

Mientras se esperan nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, el apoyo de Riquelme y del club se mantiene constante, enviando señales claras de respaldo y solidaridad hacia el entrenador, consolidando la unión entre todas las partes del fútbol argentino en torno a una figura histórica del deporte nacional.