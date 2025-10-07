En vivo Radio La Red
El gesto de Juan Sebastián Verón hacia Miguel Ángel Russo que conmueve al fútbol argentino

El presidente de Estudiantes de La Plata le dedicó un mensaje de aliento a Miguel Ángel Russo, quien permanece internado en su casa con pronóstico reservado.

En medio de la preocupación general por la salud de Miguel Ángel Russo, presidente y excompañero de Russo en Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se sumó a los mensajes de aliento. A través de sus redes sociales, la Brujita compartió dos fotos de los tiempos en que el entrenador dirigía al club y le escribió: “Mucha fuerza, Miguel”.

Verón y Russo compartieron momentos históricos en la institución platense: en 1995 lograron juntos el ascenso a Primera División, y volvieron a coincidir entre 2011 y 2012. Además, Russo fue compañero de Juan Ramón Verón, el padre del actual presidente del Pincha, consolidando un vínculo que trasciende lo estrictamente profesional.

Foto: IG/@juansebastian.veron

Cuál es el estado de salud actual de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors emitió este lunes su primer comunicado oficial sobre el estado del DT. El parte indica: “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

El entrenador de 69 años permanece internado en su casa de la Capital Federal, tras una serie de complicaciones en las últimas semanas. Estas incluyeron una infección urinaria y un cuadro de deshidratación, que se suman a su tratamiento por su enfermedad de base. Entre 2017 y 2018, Russo debió someterse a operaciones vinculadas a un cáncer de próstata y vejiga, lo que limita su dedicación completa a la dirección de Boca por el momento.

Qué gestos de apoyo recibió Russo en los últimos días

El domingo, luego de la goleada 5-0 de Boca ante Newell’s Old Boys, se multiplicaron los mensajes de respaldo al entrenador. Leandro Paredes, capitán del equipo, expresó que dedicaban la victoria a Russo, mientras que Claudio Úbeda, su asistente, destacó que “seguramente nos estuvo viendo por televisión”.

Hasta ese momento, los jugadores del plantel habían seguido la línea del club de no divulgar información sobre el cuadro de salud del entrenador. El comunicado oficial de Boca llegó recién este lunes por la noche, confirmando la internación domiciliaria y el pronóstico reservado.

El gesto de Verón se suma a esta cadena de apoyo, reflejando la trascendencia que Russo tiene en el fútbol argentino y la relación personal y profesional que mantiene con figuras históricas del deporte.

El Xeneize atraviesa un momento importante en el Torneo Clausura, con el equipo liderando la tabla y buscando consolidar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La ausencia de Russo en los últimos partidos, sumada a su estado de salud delicado, ha generado atención mediática y solidaridad en el ambiente futbolístico.

Más allá del presente deportivo, los mensajes de apoyo resaltan el respeto y afecto que Russo despierta en jugadores, colegas y excompañeros. La Brujita, al recordar su vínculo con el entrenador en Estudiantes, simboliza ese reconocimiento que trasciende la cancha y conecta generaciones dentro del fútbol argentino.

Mientras continúa su tratamiento en casa, Miguel Ángel Russo recibe atención médica permanente y el acompañamiento de su familia y cuerpo técnico. La expectativa se centra en que pueda superar las complicaciones recientes.

El gesto de Verón, junto al de los referentes del plantel y el cuerpo técnico, subraya la unión y el respeto que rodean al entrenador. En este contexto, cada mensaje de aliento tiene un valor simbólico, recordando que, más allá de los resultados deportivos, el bienestar de Russo es prioridad para todo Boca y para la comunidad futbolística argentina.

