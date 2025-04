La sorpresiva frase de Darío Benedetto que sacudió al Mundo Boca: "Es una..."

Respecto al presente de Boca bajo la conducción de Fernando Gago, Benedetto mostró su apoyo: “Sé que hay un plantel extraordinario. Es cuestión de que agarren confianza. Desde mi lado, apoyar como hincha. A la cancha siempre voy a volver como hincha, así lo siento”.

También respaldó a Edinson Cavani, quien atraviesa una temporada irregular: “Le pasa un poco lo que me pasó a mí. Es la confianza, que entre una pelota y entran todas. No es casualidad que haya jugado en los mejores clubes de Europa. Lo va a poder cambiar”, aseguró.

Sobre el futuro, Benedetto dejó la puerta entreabierta a un regreso al fútbol argentino: “No lo descarto. Es algo que tenía pensado no hacer, pero hoy en día no lo descarto. Quiero disfrutar mis últimos años de carrera, esté donde esté”.

En ese sentido, valoró su presente en Olimpia: “Estoy en el club más grande de Paraguay. Quiero dejar todo para que le vaya bien. El día de mañana se verá si sigo en Paraguay, vuelvo a Argentina o tengo otro destino”.

El despido de Martín Palermo como entrenador de Olimpia tras la dura derrota con Vélez también lo tocó de cerca. “Triste por todo lo que está pasando. Le tengo un gran aprecio. Estas cosas a uno lo joden mucho. Esto es fútbol y pasa en todos lados. Pero también nos tenemos que hacer responsables todos”, remarcó.

Por último, Benedetto aclaró su polémico gesto al ser reemplazado en el último partido: “Me la agarré con uno en particular que dijo algo que no tenía que decir. La gente se lo tomó como que fue para todos, pero no fue así. Fue un momento de calentura. Estaba caliente por la situación, el resultado y por todo”.