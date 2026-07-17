Cómo será el gran show del entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La noticia también generó la reacción de Moria Casán, quien recordó que comparte fecha de nacimiento con Madonna. “Ustedes saben que yo nací el mismo día que, unos años antes, que la señora Madonna, el 16 de agosto. La primera, van a ver de Moria y quien les habla. ¿Andá a saber cuánto hace que yo digo TutankaMoria, Tutanka?”, expresó entre risas.

En ese momento, la conductora presentó un video realizado con inteligencia artificial en el que Lionel Messi, Lionel Scaloni y los jugadores de la Selección Argentina aparecen bailando en el vestuario al ritmo del nuevo hit de la estrella pop.

La secuencia despertó la particular reacción de Moria, quien exclamó: “¡Ay, qué sexy! ¡Qué sexy, qué es esto! No, no, la cara de Scaloni dada vuelta y la de Julián como en, no sé, como en éxtasis. Me muero. Bueno, muy, muy Vogue, ¿no?”.

Nazarena explicó que el material pertenece a una cuenta especializada en crear videos con inteligencia artificial y destacó que Madonna había compartido el contenido en sus redes. “Pero no se iban a imaginar que la reina, la mismísima reina del pop iba a subir esto…”, celebró.

Por su parte, Moria Casán volvió a bromear sobre el avance de este tipo de tecnología: “En cualquier momento aparece Mirtha Legrand, la reina de Inglaterra. Ya las cosas que se hacen, no sabemos cuál es la verdad, lo natural, es un quilombo esta vida”.

Finalmente, Gustavo Méndez repasó algunos detalles de la final, que se disputará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, ante más de 80.000 espectadores. También confirmó que habrá presencia de hinchas argentinos y españoles, además de revelar quién será el árbitro del encuentro.

“Faltan dos días y un par de horas para la gran final. Jugamos a las 4 de la tarde, elijo creer nuevamente”, expresó el periodista, antes de mencionar al esloveno Slavko Vini como árbitro designo para la gran final, quien ya había dirigido a Argentina en el Mundial pasado.

El periodista recordó que el árbitro fue quien estuvo a cargo del debut de la Selección en aquella competencia, en la derrota frente a Arabia Saudita por 2 a 1. Además, señaló que esta será la séptima final disputada por Argentina, con un historial de tres triunfos y tres derrotas. “Esta es la de desempate”, concluyó.

Cuál fue la predicción para la final de Argentina con España de la vidente que acertó todo en el Mundial 2026

Luego de afirmar que había anticipado los triunfos de España ante Francia y de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el vidente natural José Fuentes volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, el especialista compartió una nueva predicción relacionada con el partido decisivo del torneo.

A pocos días de la gran final prevista para el próximo 19 de julio, Fuentes publicó un video en sus redes sociales en el que habló sobre lo que, según su visión, ocurrirá en el esperado encuentro. Con absoluta seguridad, sostuvo que la Selección argentina volverá a consagrarse campeona del mundo y levantará nuevamente el trofeo.

Sin embargo, antes de referirse puntualmente a su pronóstico, el vidente decidió enviar un mensaje a los fanáticos argentinos. En ese sentido, felicitó al equipo conducido por Lionel Scaloni y les pidió a los hinchas que atraviesen la previa del partido sin dejarse llevar por la tensión y la euforia.

“Quería felicitar a la Selección argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi”, expresó durante una transmisión en vivo.

En la misma línea, José Fuentes intentó llevar tranquilidad a los seguidores de la Albiceleste y remarcó la importancia de mantener la calma antes del trascendental encuentro. “Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Pero todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: ‘Hay que tener calma’. Lo mío es una predicción, no pasa nada”, explicó.

Más adelante, el especialista volvió sobre sus anteriores pronósticos y destacó especialmente el resultado del partido entre Argentina e Inglaterra, una de las predicciones que, según sus propias palabras, había visualizado con mayor claridad.

“Matemáticamente era imposible… y sucedió”, aseguró. Luego, decidió profundizar en su visión sobre el desenlace del campeonato y reveló qué imagen tiene en mente respecto de la final.

“Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo fuera bicampeón, pero yo decidí decir lo que veía. Estuve muy acertado en todo. Yo vi que todo se iba para Argentina. Todo se dio como se tenía que dar”, sostuvo.

La declaración que más llamó la atención llegó en el tramo final de su mensaje. “Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más”, afirmó.

Con una postura contundente, Fuentes cerró su predicción: “Mi visión es muy fuerte. Sé que esto va a suceder. No lo puedo decir con arrogancia ni soberbia, pero sé que va a suceder”.

Finalmente, el vidente se refirió al origen de sus supuestas visiones y dejó una última reflexión: “Sé que Dios no se mete en estas cosas, pero hay una fuerza más grande que permite que uno tenga este nivel de acertación”.