En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Estados Unidos
FÓRMULA 1

La novedad que tendrá el auto de Franco Colapinto para el Gran Premio de Estados Unidos

El Alpine A525 de Franco Colapinto tendrá una modificación para el Gran Premio de Estados Unidos. Los detalles.

La novedad que tendrá el auto de Franco Colapinto para el Gran Premio de Estados Unidos

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 anunció una iniciativa especial que marcará la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. En Austin, el monoplaza A525 llevará el logo de la Fundación Pink Sky, una organización benéfica que busca concientizar sobre la enfermedad de Batten infantil tardía, un trastorno genético poco frecuente y devastador.

Leé también El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto en medio de la lucha por su continuidad
El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto. 
image

Además del emblema de la fundación, el auto lucirá la imagen de un lobo ártico, símbolo que representa la lucha, la resistencia y la esperanza de las familias que atraviesan esta enfermedad. La decisión del equipo francés apunta a aprovechar la masiva audiencia global de la Fórmula 1 para dar visibilidad a una causa que necesita apoyo y difusión.

Qué es la enfermedad de Batten infantil tardía

La enfermedad de Batten infantil tardía es un trastorno genético poco frecuente que provoca una progresiva y rápida neurodegeneración. Sus consecuencias incluyen convulsiones, pérdida de visión, dificultades motoras y, en la mayoría de los casos, una muerte prematura.

Según registros en Estados Unidos, esta patología afecta entre dos y cuatro niños de cada 100.000, lo que la convierte en una de las enfermedades raras más devastadoras. La falta de conocimiento público y el limitado acceso a investigaciones hacen que muchas familias enfrenten un camino lleno de dificultades y soledad.

La decisión de Alpine de llevar este mensaje a la Fórmula 1 busca que más personas se informen, se sensibilicen y puedan colaborar en la investigación de tratamientos que den esperanza a los pacientes y sus familias.

Qué es la Fundación Pink Sky

La Fundación Helen’s Pink Sky nació en abril de este año inspirada en la historia de Helen Born, una niña de cuatro años diagnosticada con la enfermedad de Batten infantil tardía. Desde su creación, la organización ya destinó casi un millón de dólares a proyectos de investigación pioneros y al mismo tiempo brinda apoyo directo a familias que atraviesan la enfermedad.

Su misión combina dos ejes fundamentales: la financiación de estudios médicos innovadores que puedan abrir la puerta a terapias más efectivas, y la asistencia a quienes lidian día a día con los efectos de la enfermedad. La inclusión de su logo en un auto de Fórmula 1 constituye un enorme paso en materia de visibilidad, ya que permitirá que millones de espectadores en todo el mundo se familiaricen con esta causa.

Por qué es importante la iniciativa de Alpine y Colapinto

La Fórmula 1 es uno de los deportes con mayor alcance global, con audiencias que superan los cientos de millones en cada temporada. En ese contexto, que una escudería como Alpine y un piloto argentino como Franco Colapinto lleven en su auto un mensaje solidario amplifica la difusión de una problemática que, de otro modo, pasaría inadvertida para gran parte de la sociedad.

No se trata solo de un detalle en la decoración del monoplaza. Es una acción concreta que abre un espacio de conversación en medios, redes sociales y transmisiones deportivas, donde los espectadores no solo se centran en el rendimiento en pista, sino también en las historias y valores que se transmiten alrededor del espectáculo.

La presencia del logo de la Fundación Pink Sky y del lobo ártico en el Alpine A525 durante el Gran Premio de Estados Unidos representa un hito para la visibilidad de la enfermedad de Batten. El gesto combina el impacto deportivo con un compromiso social que trasciende lo competitivo y conecta con el lado más humano del deporte.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Estados Unidos
Notas relacionadas
La polémica decisión de los organizadores del GP de Brasil que indignó a los fanáticos de Franco Colapinto
Por qué Franco Colapinto podría sumar doble puntaje en el GP de Estados Unidos
Por qué Alpine aún no confirmó a Colapinto para 2026 en la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar