Deportes
Michael Schumacher
Escándalo
GRAVE DENUNCIA

Escándalo: investigan una violación a una de las enfermeras de Michael Schumacher

La Fiscalía del cantón de Vaud investiga la denuncia de una enfermera que asegura haber sido agredida sexualmente en la mansión de Michael Schumacher.

Escándalo: investigan una violación a una de las enfermeras de Michael Schumacher

Un caso judicial que permaneció en silencio durante más de cuatro años sacudió en las últimas horas la intimidad del entorno de Michael Schumacher. La Fiscalía del cantón de Vaud, en Suiza, confirmó la apertura de una investigación por una presunta violación ocurrida en noviembre de 2019 dentro de la residencia familiar del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, situada en Gland, a orillas del Lago Ginebra.

Leé también ⁠Un expiloto de la Fórmula 1 reveló que espera volver a ver a Michael Schumacher: "Es una señal"
?un expiloto de la formula 1 revelo que espera volver a ver a michael schumacher: es una senal
image

Según reveló el diario suizo 24heures, el acusado es un piloto australiano cercano a Mick Schumacher, hijo del expiloto alemán. El joven se alojaba en la mansión cuando habría agredido sexualmente a una enfermera del equipo médico que asiste a Schumacher desde el accidente de esquí que lo dejó en estado delicado en 2013. La denuncia fue presentada recién en enero de 2022 por la víctima, quien aseguró haber permanecido en silencio por miedo a perder su empleo y a romper la estricta confidencialidad que rodea a la familia.

Una noche de excesos que terminó en denuncia

De acuerdo con el testimonio incorporado en el expediente, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2019. La víctima, tras finalizar su jornada laboral, compartió tragos de vodka con dos colegas y el piloto invitado en la sala de billar de la propiedad. La situación se descontroló por el consumo de alcohol y, al sentirse mareada, la enfermera fue trasladada a una habitación de descanso por sus compañeros y el propio sospechoso. La dejaron recostada, consciente pero debilitada.

Poco después, el acusado habría regresado solo al cuarto y, según la acusación, abusó sexualmente de ella en dos ocasiones mientras se encontraba en estado de inconsciencia. El fiscal Xavier Christe señaló que no hubo testigos del momento del presunto ataque, lo cual complica la obtención de pruebas directas. No obstante, el expediente incluye mensajes de texto que el piloto habría intercambiado con la mujer al día siguiente, en los que, según los investigadores, se interpretan señales de culpabilidad.

Una causa que avanza entre dudas y ausencias

El caso se mantuvo en absoluta reserva durante más de dos años hasta que se fijó fecha de juicio para esta semana. Sin embargo, el diario 24heures advirtió que el acusado no se encuentra actualmente en territorio suizo y no está confirmado que se presente ante la Justicia. Aunque en 2024 viajó al país para declarar y sostuvo que la relación fue consentida, su ausencia podría derivar en una suspensión del proceso, algo inusual para el sistema judicial suizo.

La enfermera niega cualquier vínculo previo con el australiano y rechaza la versión del acusado, quien afirmó que ambos se habían besado meses antes en un club de Ginebra. La investigación no ha podido aportar elementos que corroboren esa supuesta relación previa.

La familia Schumacher, al margen del caso

En el documento judicial se deja constancia de que ningún integrante de la familia Schumacher estuvo presente la noche del hecho. Tampoco han sido citados a declarar, ya que no se les atribuye responsabilidad alguna más allá de haber sido los propietarios del lugar donde ocurrió el presunto delito.

Un dato que genera polémica es que la mujer fue despedida poco antes de formalizar la denuncia en 2022. Si bien ella sospecha que la desvinculación pudo estar vinculada a una nueva visita del acusado a la residencia, no existen pruebas que confirmen esa hipótesis.

