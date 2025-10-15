Escándalo: investigan una violación a una de las enfermeras de Michael Schumacher

Una causa que avanza entre dudas y ausencias

El caso se mantuvo en absoluta reserva durante más de dos años hasta que se fijó fecha de juicio para esta semana. Sin embargo, el diario 24heures advirtió que el acusado no se encuentra actualmente en territorio suizo y no está confirmado que se presente ante la Justicia. Aunque en 2024 viajó al país para declarar y sostuvo que la relación fue consentida, su ausencia podría derivar en una suspensión del proceso, algo inusual para el sistema judicial suizo.

La enfermera niega cualquier vínculo previo con el australiano y rechaza la versión del acusado, quien afirmó que ambos se habían besado meses antes en un club de Ginebra. La investigación no ha podido aportar elementos que corroboren esa supuesta relación previa.

La familia Schumacher, al margen del caso

En el documento judicial se deja constancia de que ningún integrante de la familia Schumacher estuvo presente la noche del hecho. Tampoco han sido citados a declarar, ya que no se les atribuye responsabilidad alguna más allá de haber sido los propietarios del lugar donde ocurrió el presunto delito.

Un dato que genera polémica es que la mujer fue despedida poco antes de formalizar la denuncia en 2022. Si bien ella sospecha que la desvinculación pudo estar vinculada a una nueva visita del acusado a la residencia, no existen pruebas que confirmen esa hipótesis.