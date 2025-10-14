Argentina se mide con Puerto Rico en la vuelta de Messi: hora, formaciones y TV

980415-arg-20ok-0 Argentina se mide con Puerto Rico en la vuelta de Messi.

Entre las posibles sorpresas también se encuentran Giuliano Simeone y Nico Paz, dos de los nombres que el cuerpo técnico sigue de cerca para el futuro del equipo.

Puerto Rico, un rival inédito para la Albiceleste

El seleccionado boricua, apodado el Huracán Azul, ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026 tras quedar eliminado en la fase previa de las Eliminatorias de Concacaf frente a Surinam y El Salvador. Desde entonces, no volvió a jugar oficialmente y se ubica en el puesto 155 del ranking FIFA, por debajo de equipos como Fiji y Yemen.

Su principal figura es Jeremy de León, joven extremo de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid, aunque actualmente juega a préstamo en el Hércules, de la tercera división española.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Ríos; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Argentina vs. Puerto Rico: horario, TV y estadio

Hora: 21:00 (Argentina)

TV: TyC Sports

Estadio: Chase Stadium, Miami