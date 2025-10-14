En vivo Radio La Red
Argentina se mide con Puerto Rico en la vuelta de Messi: hora, formaciones y TV

El equipo de Lionel Scaloni cierra la fecha FIFA en Miami ante el seleccionado centroamericano. Aunque la formación no fue confirmada, todo indica que el ex Barcelona sumará minutos.

La Albiceleste jugará su segundo partido de la gira por Estados Unidos ante el conjunto caribeño

La Albiceleste jugará su segundo partido de la gira por Estados Unidos ante el conjunto caribeño, un rival con el que jamás coincidió.

La Selección argentina enfrentará a Puerto Rico este martes desde las 21:00 en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami, en lo que será el cierre de la fecha FIFA de octubre. El encuentro estaba previsto originalmente en Chicago, pero fue reprogramado por cuestiones logísticas y marcará el primer enfrentamiento histórico entre ambos seleccionados.

Después de la victoria por 1-0 ante Venezuela, el equipo de Lionel Scaloni buscará otro triunfo en un amistoso que servirá para probar variantes de cara al Mundial 2026.

Aunque Lionel Scaloni no confirmó la formación titular, Lionel Messi volvió a entrenarse con normalidad tras jugar el fin de semana con el Inter Miami y se espera que sume minutos ante Puerto Rico. El técnico decidirá si el capitán inicia desde el arranque o ingresa en el segundo tiempo, según su estado físico.

Un amistoso para probar caras nuevas

Scaloni aprovechará el encuentro para dar rodaje a los jugadores jóvenes que buscan un lugar en la lista mundialista. Uno de los apuntados para ser titular es José “Flaco” López, delantero del Palmeiras, quien atraviesa un gran momento en el fútbol brasileño.

Argentina se mide con Puerto Rico en la vuelta de Messi.&nbsp;

Argentina se mide con Puerto Rico en la vuelta de Messi.

Entre las posibles sorpresas también se encuentran Giuliano Simeone y Nico Paz, dos de los nombres que el cuerpo técnico sigue de cerca para el futuro del equipo.

Puerto Rico, un rival inédito para la Albiceleste

El seleccionado boricua, apodado el Huracán Azul, ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026 tras quedar eliminado en la fase previa de las Eliminatorias de Concacaf frente a Surinam y El Salvador. Desde entonces, no volvió a jugar oficialmente y se ubica en el puesto 155 del ranking FIFA, por debajo de equipos como Fiji y Yemen.

Su principal figura es Jeremy de León, joven extremo de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid, aunque actualmente juega a préstamo en el Hércules, de la tercera división española.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Ríos; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Argentina vs. Puerto Rico: horario, TV y estadio

Hora: 21:00 (Argentina)

TV: TyC Sports

Estadio: Chase Stadium, Miami

