Wanda Nara apuntó con todo contra Maxi López y lo acusó de algo grave

Wanda, además, contó cómo fue la noche del estreno y la particular situación que vivió con Maxi y sus hijos. Pese a las diferencias del pasado, el vínculo actual entre ellos parece estar en un buen momento.

“Siento que me tiene como un respeto y un miedo que no me lo tenía en la relación. Tipo ayer me dice, ‘¿Me puedo llevar los chicos?’ Le dije, ‘No, es el estreno del programa, viene toda mi familia.’ ‘Bueno, me los llevo’, me dice. Eran tipo 8:30 y a las 10 menos 10 estaba en la puerta de tu casa, ‘Listo, okay’”, relató entre risas.

La empresaria también reveló que, pese a las dudas de su mamá, Maxi cumplió y llevó a los chicos a tiempo: “Mi mamá no confió. Decía, ‘no los va a traer, no vamos a tener los nenes’. Pero se fue y menos 10 estaban. Llegó con los chicos”, contó Wanda con humor.

Finalmente, compartió el emotivo momento que vivieron todos juntos durante la emisión del programa: “Ayer Benedicto decía, ‘¿qué han pensado verlo a mi papá y a mi mamá en un programa y más en una misma casa viendo ese programa?’”, relató la conductora, dejando ver que, pese a las heridas del pasado, la familia logró reencontrarse de una forma impensada.