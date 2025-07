La terrible racha de Boca que preocupa y pone a Miguel Ángel Russo contra las cuerdas

En este tipo de comparaciones, el nombre que más resalta es el de Mario Zanabria, técnico interino en 1984, quien tardó ocho partidos en conseguir su primera victoria al frente del equipo. Su récord negativo fue de dos empates y seis derrotas, algo que aún hoy permanece como uno de los inicios más flojos de un DT en la historia de Boca.

Los otros entrenadores que comenzaron sin victorias:

Mario Zanabria (1984): 0 ganados, 2 empatados, 6 perdidos

Renato Cesarini (1949): 0-1-4

Carlos Aimar (1989): 0-3-2

Emilio Baldonedo (1951): 0-3-1

José D’Amico (1960): 0-3-1

José Varacka (1972): 0-2-2

Fernando Gago (2024): 0-2-2

Miguel Ángel Russo (2025): 0-3-1

Un equipo sin rumbo

Más allá de las estadísticas, lo que más inquieta es la falta de identidad futbolística del equipo. Boca no solo no gana, sino que además no juega bien. La escasa generación de juego, los bajos niveles individuales y la falta de respuestas tácticas marcan este nuevo ciclo con incertidumbre.

El próximo viernes, el Xeneize tendrá la oportunidad de revertir esta tendencia cuando reciba a Unión en La Bombonera. Sin embargo, el margen se achica. Los hinchas ya empiezan a impacientarse y el club, que atraviesa un proceso de reestructuración con la llegada de Leandro Paredes y el impulso de Juan Román Riquelme desde la dirigencia, necesita recuperar la confianza dentro del campo de juego.

¿Podrá Russo cortar la racha o su tercer ciclo quedará marcado por este arranque sin triunfos? La respuesta comenzará a delinearse en los próximos días, pero los números no mienten: Boca necesita ganar urgente.