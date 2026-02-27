Lanús venció a Flamengo y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en una final histórica

Poco después, Gonzalo Plata protagonizó una corrida desde mitad de cancha, superó a la defensa y definió desviado.

Lanús campeón 4 Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en una final histórica. (Foto: Reuters)

El error que cambió el partido

Cuando Flamengo dominaba, Lanús golpeó en su primera llegada. A los 29 minutos, una jugada insólita marcó el rumbo de la final.

El arquero Agustín Rossi se encontraba adelantado y recibió un pase comprometido de Ayrton Lucas. La pelota se frenó por la lluvia torrencial y quedó servida para Rodrigo Castillo, que gambeteó al guardameta y definió con el arco libre.

El gol silenció al Maracaná y fortaleció la confianza del equipo argentino.

Flamengo reaccionó desde el punto penal

El local reaccionó rápidamente. A los 33 minutos, el árbitro sancionó penal por mano de Ramiro Carrera. Giorgian De Arrascaeta ejecutó con precisión y puso el 1-1.

Flamengo siguió insistiendo, apoyado en su jerarquía individual y en el aliento de su público.

Un segundo tiempo de resistencia

En el complemento, el equipo brasileño mantuvo la presión. A los 10 minutos, Ayrton Lucas generó una jugada por izquierda que terminó en un remate controlado por Losada. Luego, Lucas Paquetá probó desde el área, pero nuevamente el arquero argentino respondió.

Lanús apostó al orden defensivo, la concentración y los contraataques.

La igualdad y el suspenso

A los 35 minutos, Flamengo obtuvo otro penal tras una falta de Tomás Guidara sobre De Arrascaeta. Jorginho ejecutó con calma y puso el 2-1, resultado que igualaba la serie y enviaba la definición al alargue.

El Maracaná explotó de emoción.

El tiempo suplementario y la épica

Lanús campeón 3 Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en una final histórica. (Foto: Reuters)

El alargue fue una batalla. Lanús mantuvo la calma y esperó su momento. A los 12 minutos del segundo tiempo suplementario, llegó el gol decisivo. Un córner al primer palo fue conectado por el defensor José Canale, quien metió un cabezazo al ángulo.

El equipo argentino volvía a estar arriba en la serie, y Flamengo se lanzó con todo en busca de la remontada.

El gol que selló la gloria

Lanús campeón Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana en una final histórica. (Foto: Reuters)

En la última jugada del partido, Dylan Aquino protagonizó una corrida memorable. El volante arrancó por izquierda, superó a los defensores, gambeteó al arquero y definió ante el arco vacío. El 3-2 final desató la locura del plantel, los hinchas y la ciudad de Lanús.

Un título histórico para Lanús

Con esta victoria, Lanús alcanzó el noveno título de su historia, el cuarto internacional. El club suma la Copa Conmebol 1996, las Sudamericanas 2013 y 2025, y ahora la Recopa. En el plano local, tiene el Apertura 2007 y el torneo de 2016.

Para Mauricio Pellegrino, este es su segundo título como entrenador.