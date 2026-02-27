En vivo Radio La Red
Sorteo Champions League 2026: así quedaron todos los cruces de octavos de final

En la ciudad suiza de Nyon, la UEFA llevó a cabo el evento que determinó los partidos que se disputarán a partir del 10 y 11 de marzo. Real Madrid-City, uno de los choques más destacados.

Así quedaron todos los cruces de octavos de final de la Champions League 2026 (Foto: Reuters).

Superada ya la etapa de playoffs, este viernes se conocieron cuáles serán los cruces de octavos de final de la Champions League, luego del sorteo realizado en Nyon, Suiza, sede de la UEFA.

Entre los duelos más destacados, Manchester City y Real Madrid volverán a verse las caras, en tanto que el Atlético de Madrid de Diego Simeone se medirá con el Tottenham. Por su parte, el París Saint Germain, actual campeón, deberá jugar contra el Chelsea de Enzo Fernández.

Las series se juegan ida y vuelta entre el 10 y 11, y el 17 y 18 de marzo, mientras que la gran final se llevará a cabo el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Champions_sorteo

Sorteo de los octavos de final de la Champions League: cómo quedaron los cruces

  • PSG vs Chelsea
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Newcastle vs Barcelona
  • Bodo Glimt vs Sporting Lisboa
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atalanta vs Bayern Munich
  • Atleti vs Tottenham
  • Leverkusen vs Arsenal
