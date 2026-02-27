Marcelo Gallardo se despidió de River con un mensaje emotivo: "Simplemente..."

Luego, reforzó ese concepto: “Uno nunca se va de River”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

El agradecimiento a los hinchas

El entrenador destacó el apoyo del público, que lo ovacionó antes, durante y después del partido. En medio de un clima de emoción, Gallardo remarcó que el vínculo con la gente fue uno de los pilares de su etapa. “Agradezco por otra noche de amor incondicional”, reiteró.

Durante sus dos ciclos, el DT construyó una relación única con los hinchas, basada en los títulos, el estilo de juego y la identificación con el club.

Un mensaje para la dirigencia y el plantel

En su discurso, también dejó un mensaje para el futuro. “Les deseo de todo corazón al plantel y a la dirigencia que se puedan reponer y volver a ponerse de pie”, sostuvo.

El club atraviesa un momento deportivo complejo, con resultados adversos y la necesidad de reconstruir el equipo.

El entrenador también tuvo palabras para los periodistas. “Gracias por el respeto que me han tenido. Muchos me acompañaron en mis dos ciclos y también cuando fui jugador”, dijo.

Marcelo Gallardo y un legado histórico en River

Más allá del cierre reciente, la figura de Gallardo está ligada a la etapa más exitosa del club. Durante su primer ciclo, ganó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. Su estilo marcó una época y redefinió la identidad futbolística de River.

La segunda etapa, en cambio, fue menos exitosa. En este período, Gallardo dirigió 86 partidos. Obtuvo 36 triunfos, 32 empates y 18 derrotas. No consiguió títulos.

Su única final fue la Supercopa Internacional 2023, que perdió ante Talleres en los penales. A pesar de ello, el reconocimiento de los hinchas se mantuvo intacto.