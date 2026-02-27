En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Gallardo
River
ADIÓS MILLONARIO

Marcelo Gallardo se despidió de River con un mensaje emotivo: "Simplemente..."

Tras su último partido en el Monumental, una victoria contra Banfield, el DT habló desde el corazón y dejó abierta la posibilidad de un regreso.

Marcelo Gallardo se despidió de River con un mensaje emotivo. (Foto: Reuters)

Marcelo Gallardo se despidió de River con un mensaje emotivo. (Foto: Reuters)

Marcelo Gallardo cerró su segundo ciclo como entrenador de River con una despedida cargada de emoción, gratitud y mensajes hacia el futuro. Tras el triunfo ante Banfield en el estadio Monumental, el “Muñeco” habló ante la prensa y dejó frases que reflejaron su vínculo inquebrantable con el club y sus hinchas, en un final que estuvo marcado por la ovación y el reconocimiento.

Leé también Marcelo Gallardo es pretendido por un club campeón de América tras anunciar su salida de River
Marcelo Gallardo es pretendido por un club campeón de América tras anunciar su salida de River. 

En la sala de conferencias, sin aceptar preguntas, el entrenador de 50 años eligió hablar desde el corazón. “Simplemente quiero agradecerle a la gente por otra noche de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil”, expresó en el inicio de su mensaje.

Gallardo dejó en claro que su relación con River trasciende los resultados y los ciclos deportivos. Con su habitual tono cercano, incluso bromeó para reforzar esa idea.

“No me voy a despedir. Mañana seguramente vuelva a buscar a mi hijo al colegio”, dijo entre risas, en referencia al Instituto River Plate.

Luego, reforzó ese concepto: “Uno nunca se va de River”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

Embed

El agradecimiento a los hinchas

El entrenador destacó el apoyo del público, que lo ovacionó antes, durante y después del partido. En medio de un clima de emoción, Gallardo remarcó que el vínculo con la gente fue uno de los pilares de su etapa. “Agradezco por otra noche de amor incondicional”, reiteró.

Durante sus dos ciclos, el DT construyó una relación única con los hinchas, basada en los títulos, el estilo de juego y la identificación con el club.

Un mensaje para la dirigencia y el plantel

En su discurso, también dejó un mensaje para el futuro. “Les deseo de todo corazón al plantel y a la dirigencia que se puedan reponer y volver a ponerse de pie”, sostuvo.

El club atraviesa un momento deportivo complejo, con resultados adversos y la necesidad de reconstruir el equipo.

El entrenador también tuvo palabras para los periodistas. “Gracias por el respeto que me han tenido. Muchos me acompañaron en mis dos ciclos y también cuando fui jugador”, dijo.

Marcelo Gallardo y un legado histórico en River

Más allá del cierre reciente, la figura de Gallardo está ligada a la etapa más exitosa del club. Durante su primer ciclo, ganó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. Su estilo marcó una época y redefinió la identidad futbolística de River.

La segunda etapa, en cambio, fue menos exitosa. En este período, Gallardo dirigió 86 partidos. Obtuvo 36 triunfos, 32 empates y 18 derrotas. No consiguió títulos.

Su única final fue la Supercopa Internacional 2023, que perdió ante Talleres en los penales. A pesar de ello, el reconocimiento de los hinchas se mantuvo intacto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gallardo River
Notas relacionadas
"Lo juro por mis hijos": el mensaje de Coudet sobre su posible llegada a River como DT
River le ganó 3 a 1 a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo
River despide a Gallardo: el Monumental vivirá una noche histórica ante Banfield, su último partido

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar