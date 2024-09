Las bajas de peso que sufrirá River por la fecha FIFA y la decisión de Gallardo

Además, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, solicitó la presencia de dos jugadores más de River: Agustín Sant'Anna, lateral derecho, y Nicolás Fonseca, volante, quienes formarán parte del plantel charrúa para los duelos ante Paraguay y Venezuela.

Este panorama presenta un desafío para Gallardo, ya que no podrá contar con estos jugadores durante los intensos entrenamientos que programó para el arranque de septiembre. Sin embargo, el técnico tiene la tranquilidad de que, a pesar de no estar en la pretemporada planificada en Pilar, sus jugadores no se perderán ningún partido oficial de River. Lo más importante para el "Muñeco" será que sus convocados regresen en buen estado físico para enfrentar a Atlético Tucumán en la fecha 14 de la Liga Profesional y, especialmente, para el crucial duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Colo Colo el 17 de septiembre.

A pesar de las ausencias, Gallardo confía en que el resto del plantel aprovechará al máximo esta mini pretemporada, con la mirada puesta en lograr el mejor rendimiento posible en la recta final de la temporada.