La tremenda racha que cortó River con el empate ante Newell's en el Monumental

Después de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores con una victoria contundente frente a Talleres, River no logró mantener el impulso y empató 0-0 ante Newell's Old Boys en el Monumental por la fecha 12 de la Liga Profesional 2024. Este resultado no solo significó la pérdida de puntos valiosos para acercarse al líder Huracán, sino que también puso fin a una impresionante racha goleadora de 43 partidos consecutivos anotando en casa.