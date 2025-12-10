Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre y quién lo inspiró

Por su desempeño, la entonces Asociación Argentina de Fútbol, precursora de la actual AFA, premió al club con una Copa de Honor.

Décadas después, el número 12 volvió a cobrar protagonismo. El 12 de diciembre de 2012 (12/12/12) se estableció oficialmente como el Día del Hincha de Boca, consolidando una tradición que se repite cada año.