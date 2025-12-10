Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre y quién lo inspiró

Cada 12 de diciembre se celebra el Día del Hincha de Boca Juniors en Argentina y en distintas partes del mundo donde los fanáticos del club se suman a los festejos.
Desde hace 13 años, cada 12 de diciembre, los hinchas de Boca Juniors celebran su día.
Cada 12 de diciembre se celebra el Día del Hincha de Boca Juniors
Cada 12 de diciembre se celebra el Día del Hincha de Boca Juniors en Argentina y en distintas partes del mundo donde los fanáticos del club se suman a los festejos.
El origen de esta conmemoración se remonta a la histórica gira europea del equipo en 1925, la primera realizada por un club argentino fuera del continente. El viaje comenzó el 11 de julio, cuando el plantel zarpó desde Buenos Aires en barco rumbo a Europa, con el objetivo de disputar amistosos y mostrar el nivel del fútbol local.
Entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se destacó Victoriano Caffarena, un apasionado hincha que se sumó al viaje como masajista y utilero, además de colaborar económicamente para cubrir parte de los gastos del plantel. Su compromiso y cercanía con el equipo hicieron que el goleador Agustín Cerroti lo apodara “Jugador N°12”, un nombre que con el tiempo se consolidaría como símbolo de toda la hinchada.
Durante la gira, Boca disputó un total de 19 partidos: 13 en España, donde logró victorias destacadas ante Real Madrid y Atlético Madrid; 5 en Alemania; y 1 en Francia. En conjunto, el equipo obtuvo 15 victorias, 3 derrotas y 1 empate, siendo este último frente al poderoso Bayern Munich.
Por su desempeño, la entonces Asociación Argentina de Fútbol, precursora de la actual AFA, premió al club con una Copa de Honor.
Décadas después, el número 12 volvió a cobrar protagonismo. El 12 de diciembre de 2012 (12/12/12) se estableció oficialmente como el Día del Hincha de Boca, consolidando una tradición que se repite cada año.