Leandro Paredes asistió a un acto escolar de su hija y salvó a una niña: el video que conmovió a todos

Más allá de su carrera deportiva, el episodio volvió a mostrar a Paredes en un rol cotidiano, lejos de la presión del alto rendimiento y de la exposición habitual del fútbol profesional. Instalado nuevamente en la Argentina desde su regreso a Boca a mitad de año, el mediocampista atraviesa una etapa de estabilidad tanto personal como profesional.

A sus 31 años, Paredes se encuentra plenamente vigente y es una de las piezas importantes del equipo dirigido por Claudio Úbeda, no solo por su nivel futbolístico sino también por su liderazgo dentro del plantel. Su vuelta al club donde debutó como profesional fue uno de los movimientos más resonantes del mercado y marcó el inicio de una segunda etapa cargada de expectativas.

El episodio viral se dio, además, en un contexto de fuertes rumores en torno al mercado de pases de Boca Juniors, especialmente por la posible llegada de Paulo Dybala. La figura de Paredes aparece vinculada a esta historia debido a su estrecha relación con el delantero, con quien compartió vestuario tanto en la Selección Argentina como en Europa.

En los últimos días, el mediocampista viajó a Italia para resolver cuestiones personales pendientes tras su mudanza definitiva al país. Durante esa estadía, asistió al último partido de la Roma, donde Dybala permaneció en el banco de suplentes durante la victoria 1-0 ante el Como en el Estadio Olímpico. Esa visita reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento del atacante al club de la Ribera.

La situación contractual de Dybala también alimenta las versiones. La decisión de la Roma de no renovar su vínculo abriría la puerta a una salida sin costo en enero, lo que facilitaría su llegada al fútbol argentino. Esta posibilidad permitiría al club italiano reducir gastos salariales y, al mismo tiempo, habilitaría un eventual regreso del delantero al país.

El entusiasmo no solo se percibe en el mundo Boca, sino también en el entorno cercano de los protagonistas. Daniel Paredes, padre de Leandro, expresó públicamente que su hijo sueña con compartir equipo con Dybala en el club. Incluso aseguró haber sido testigo de una conversación en la que el delantero manifestó su deseo de vestir la camiseta azul y oro.

Mientras tanto, Leandro Paredes sigue sumando protagonismo tanto dentro como fuera del campo de juego. Esta vez, no fue por un pase preciso ni por su visión de juego, sino por un gesto simple y humano que bastó para generar empatía y convertirse en tendencia en las redes sociales.