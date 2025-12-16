En vivo Radio La Red
Dembélé
FIFA
FÚTBOL

The Best 2025: Dembélé fue elegido el mejor del mundo y no hubo argentinos en el once ideal

La gala de la FIFA se realizó en Doha y tuvo a Ousmane Dembélé como gran ganador. Emiliano Martínez perdió el premio al mejor arquero, no hubo argentinos en el once ideal y el único festejo albiceleste llegó de la mano de Santiago Montiel, ganador del Puskás.

Ousmane Dembélé se consagró como el mejor jugador del mundo tras una temporada sobresaliente con el París Saint-Germain. 

La FIFA celebró este martes en Doha, Qatar, una nueva edición de los premios The Best 2025, que distinguen a los futbolistas, entrenadores y protagonistas más destacados de la última temporada. La ceremonia dejó un balance dispar para el fútbol argentino: el único galardón fue el Premio Puskás obtenido por Santiago Montiel, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez fue superado en la terna de arqueros y no hubo representantes nacionales en el once ideal masculino.

El gran protagonista de la noche fue Ousmane Dembélé, quien se consagró como el mejor jugador del mundo tras una temporada sobresaliente con el París Saint-Germain. El delantero francés se impuso en una terna repleta de figuras y coronó un año de alto impacto individual y colectivo.

¿Quién ganó el Premio Puskás 2025?

El primer festejo de la noche llegó desde Independiente. Santiago Montiel se quedó con el Premio Puskás 2025 al mejor gol de la temporada por la espectacular chilena que convirtió ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el 11 de mayo, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el Torneo Apertura.

El delantero del Rojo capturó un despeje tras un tiro de esquina y, de espaldas al arco, ejecutó una pirueta perfecta que se transformó en el gol del triunfo. Montiel superó en la votación a una lista que incluía a otro argentino, Pedro De La Vega, y se convirtió en el tercer futbolista argentino en ganar el Puskás, después de Erik Lamela (2021) y Alejandro Garnacho (2024).

Por qué Dembélé fue elegido The Best 2025

El premio mayor quedó en manos de Ousmane Dembélé, quien fue reconocido como el mejor jugador de la temporada por la FIFA. El atacante del PSG encabezó una nómina de lujo que incluyó a figuras como Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Harry Kane, Lamine Yamal y Pedri.

Su consagración ratificó el dominio del conjunto parisino en la gala y reflejó el impacto que tuvo a lo largo del año futbolístico, tanto por rendimiento como por protagonismo en los títulos obtenidos por su equipo.

Qué pasó con el Dibu Martínez en The Best

Una de las sorpresas para el público argentino fue la resolución del premio al Mejor Arquero FIFA, que quedó en manos de Gianluigi Donnarumma. El italiano fue distinguido por su temporada con el PSG, donde ganó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Italia, además de su aporte en la selección de su país.

De esta manera, Donnarumma destronó a Emiliano Martínez, quien venía de quedarse con el galardón en ediciones anteriores. El arquero del Aston Villa y la Selección Argentina había sido nominado, pero esta vez no logró retener el premio.

Quién ganó el premio a Mejor Entrenador

El reconocimiento al Mejor Entrenador FIFA también tuvo acento parisino. Luis Enrique fue elegido tras conducir al PSG a una temporada histórica, con la obtención de la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. El español se impuso sobre otros candidatos como Enzo Maresca y Hansi Flick.

El once ideal masculino, sin argentinos

Pese a contar con varios nominados, ningún futbolista argentino integró el once ideal masculino de The Best 2025. Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi habían sido considerados en la votación, pero finalmente quedaron fuera del equipo ideal.

El once quedó compuesto por figuras como Donnarumma, Hakimi, Van Dijk, Bellingham, Pedri, Lamine Yamal y el propio Dembélé, entre otros.

Premios femeninos y reconocimiento a la afición

En el fútbol femenino, Aitana Bonmatí volvió a quedarse con el premio a la Mejor Jugadora, mientras que Hannah Hampton fue distinguida como la Mejor Arquera. Además, Sarina Wiegman fue elegida nuevamente como la Mejor Entrenadora.

En cuanto al Premio a la Afición, los hinchas del Zakho FC de Irak fueron reconocidos por la FIFA, superando al argentino Alejandro Cinagotto, conocido por seguir a Racing en distintos puntos del continente.

