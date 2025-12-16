En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Fútbol
VIDEO

De Independiente al mundo: el gol de Santiago Montiel que fue elegido el mejor del año

El delantero de Independiente fue distinguido por la FIFA por el espectacular gol que convirtió ante Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2025 y se convirtió en el tercer argentino en ganar el prestigioso galardón.

De Independiente al mundo: el gol de Santiago Montiel que fue elegido el mejor del año

Santiago Montiel escribió este martes una página dorada en la historia reciente del fútbol argentino. El delantero de Independiente fue distinguido con el Premio Puskás, que reconoce al Mejor Gol de la temporada y se entrega en el marco de la gala de los FIFA The Best, gracias a una definición que recorrió el mundo y quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Leé también ¿Vuelve al fútbol argentino? Dibu Martínez habló sobre su futuro y sacudió a los hinchas de Independiente
¿vuelve al futbol argentino? dibu martinez hablo sobre su futuro y sacudio a los hinchas de independiente
image

El atacante se convirtió así en el tercer futbolista argentino en adjudicarse el galardón, luego de los logros de Erik Lamela en 2021 y Alejandro Garnacho en 2024, consolidando una notable presencia albiceleste en una de las distinciones individuales más prestigiosas del fútbol internacional.

El gol premiado fue convertido el 11 de mayo de este año, en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, durante el encuentro que Independiente le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Apertura 2025. Aquella noche, Montiel protagonizó una jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue destacada en medios de todo el planeta.

Embed

Tras un tiro de esquina, el delantero capturó un despeje en la puerta del área. Con el arco a sus espaldas y en una fracción de segundo, decidió ejecutar una chilena perfecta que se clavó en el ángulo y desató la euforia en Avellaneda. La espectacularidad del gesto técnico, sumada a la importancia del gol para el resultado, fueron claves para que la acción se impusiera en la votación final.

El Premio Puskás, instaurado por la FIFA en 2009, reconoce cada año al gol más destacado de la temporada, sin distinción de campeonato, categoría o nacionalidad. La elección combina el voto del público con el de un jurado especializado, lo que convierte al galardón en una síntesis entre impacto popular y valoración técnica.

Para Independiente, el reconocimiento de Montiel representa un motivo de orgullo institucional y una vidriera internacional para uno de sus futbolistas. El club de Avellaneda vuelve a estar asociado a una imagen positiva en el escenario global, esta vez a partir de una acción individual que trascendió el resultado y se transformó en símbolo de creatividad y talento.

En clave histórica, el premio vuelve a subrayar la huella argentina en este tipo de distinciones. Lamela lo había ganado en 2021 por su recordado gol con Tottenham, mientras que Garnacho fue distinguido en 2024 tras su espectacular definición con la camiseta del Manchester United. Ahora, Montiel se suma a esa lista selecta con un tanto que nació en el fútbol local y alcanzó reconocimiento mundial.

El gol ya forma parte del archivo eterno del fútbol y, con el Premio Puskás en sus manos, Santiago Montiel confirmó que aquella chilena en Avellaneda no fue solo una genialidad aislada, sino una obra digna de quedar en la historia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Fútbol FIFA
Notas relacionadas
Tras cinco años preso por abuso, el exfutbolista de Independiente, Alexis Zárate, vuelve al fútbol argentino
"No se mató nadie de pedo": así quedaron los micros de los hinchas de Estudiantes tras el fuerte choque
Caos en India por la visita de Messi: revelan qué provocó los graves incidentes

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar