De Independiente al mundo: el gol de Santiago Montiel que fue elegido el mejor del año

El Premio Puskás, instaurado por la FIFA en 2009, reconoce cada año al gol más destacado de la temporada, sin distinción de campeonato, categoría o nacionalidad. La elección combina el voto del público con el de un jurado especializado, lo que convierte al galardón en una síntesis entre impacto popular y valoración técnica.

Para Independiente, el reconocimiento de Montiel representa un motivo de orgullo institucional y una vidriera internacional para uno de sus futbolistas. El club de Avellaneda vuelve a estar asociado a una imagen positiva en el escenario global, esta vez a partir de una acción individual que trascendió el resultado y se transformó en símbolo de creatividad y talento.

En clave histórica, el premio vuelve a subrayar la huella argentina en este tipo de distinciones. Lamela lo había ganado en 2021 por su recordado gol con Tottenham, mientras que Garnacho fue distinguido en 2024 tras su espectacular definición con la camiseta del Manchester United. Ahora, Montiel se suma a esa lista selecta con un tanto que nació en el fútbol local y alcanzó reconocimiento mundial.

El gol ya forma parte del archivo eterno del fútbol y, con el Premio Puskás en sus manos, Santiago Montiel confirmó que aquella chilena en Avellaneda no fue solo una genialidad aislada, sino una obra digna de quedar en la historia.