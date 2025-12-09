Camila Galante reaccionó de la peor manera contra Flavio Azzaro por su fuerte crítica a Leandro Paredes

La modelo optó por hacer un collage con las fotos de tapa con los títulos que obtuvo Paredes con la Selección Argentina y sin nombrarlo directamente le contestó fuerte al periodista.

“Y si la verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista! Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender!”, comenzó bien picante la modelo. “Pero estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridículo”, retrucó picante.

“¿Qué pasa? ¿No tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costas de otro? Así es tu cerebro. Ejercitálo para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra”, cerró Camila Galante indignada ante el ataque de Flavio Azzaro a Leandro Paredes.

camila galante defendio a leandro parades de las criticas de flavio azzaro

Flavio Azzaro habló del embarazo de Sol Nobile y destacó un valioso gesto de Ángel de Brito

El periodista Flavio Azzaro habló de Piero, el bebé que espera con su pareja Sol Nobile, y agradeció una acción particular que tuvo el conductor de LAM (América Tv), Ángel de Brito.

"Al bebé lo buscaron hace poquito y, en palabras de él, 'llegó rápido, gracias a Dios. Sol (Nobile) cumplió tres meses de embarazo y va a ser papá Flavio Azzaro'", dijo Ángel.

Y el periodista deportivo se mostró sorprendio por cómo se filtró esa información: “No sé cómo LAM se entera de que uno está esperando un hijo. Verdaderamente no sé, tienen espías porque incluso había familiares míos y de Sol que no lo sabían, pero bueno”, comenzó el periodista sorprendido por cómo se filtró la información.

No obstante, Azzaro destacó el gesto de Ángel de Brito al reservar por unos días más la información ante su pedido de querer anunciarlo a seres queridos en una reunión antes de que se haga público.

“Sí quiero reconocer que estuvo muy bien De Brito porque lo sabe hace una semana y le pedí por favor, porque estábamos de viaje, que me aguante, que no lo cuente, que quería llegar y hacer un asado con mis amigos y contárselos yo y la verdad que estuvieron bárbaro. Esperaron, recién lo contaron el lunes”, explicó Flavio Azzaro.

Y en cuanto al momento que vive con su pareja y la futura paternidad, expresó emocionado: "Es una sensación alucinante, indescriptible. Hace un mes, que es el tiempo más o menos que me lo contó Sol, que estoy viviendo la vida de otro. No puedo creer, voy a ser papá. Soy un boludo grandote porque voy a cumplir 40 años, estoy en edad de merecer sí, pero no sé, es una cosa loquísima. Estoy muy feliz”.