Messi sorprendió con sus votos en The Best: a quién eligió como el mejor del mundo

Tras la gala de los premios The Best 2025, la FIFA dio a conocer las elecciones de Lionel Messi. El capitán argentino eligió a los mejores jugadores, arqueros y entrenadores del año y dejó varias decisiones que generaron repercusión.

La entrega de los premios The Best 2025 dejó múltiples focos de atención, desde la consagración de Ousmane Dembélé como mejor jugador del mundo hasta el premio Puskás obtenido por Santiago Montiel. Sin embargo, una vez finalizada la gala, otro momento captó la atención del mundo del fútbol: la publicación oficial de los votos de Lionel Messi, quien participó del proceso en su rol de capitán de la Selección Argentina.

Como ocurre cada año, la FIFA difundió el detalle de las elecciones realizadas por futbolistas, entrenadores, periodistas y fanáticos. En ese contexto, los votos del astro rosarino despertaron especial interés, no solo por su peso simbólico, sino también por algunas decisiones que se apartaron de lo esperado.

¿A qué futbolistas eligió Lionel Messi como los mejores de 2025?

En la categoría principal, Messi debió elegir a los tres mejores jugadores del año bajo el sistema de puntuación oficial: cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero. El rosarino colocó en lo más alto de su lista a Ousmane Dembélé, quien finalmente se quedó con el premio The Best al mejor jugador de la temporada.

En el segundo lugar ubicó a Kylian Mbappé, actualmente en el Real Madrid, mientras que el tercer puesto fue para Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona que continúa consolidándose entre los nombres más destacados del fútbol europeo. La elección confirmó la valoración de Messi por el rendimiento colectivo e individual de los futbolistas que marcaron la temporada.

Qué entrenador votó Messi y por qué no eligió a Scaloni

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la votación de Messi en la terna a mejor entrenador. A diferencia de lo que ocurrió en otras ediciones, el capitán argentino no incluyó a Lionel Scaloni entre sus elegidos.

Messi optó por colocar en el primer lugar a Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, quien tuvo una temporada destacada al frente del equipo francés. En el segundo puesto ubicó a Hansi Flick, del Barcelona, y en el tercero a Mikel Arteta, técnico del Arsenal. La ausencia de Scaloni en esta categoría fue uno de los datos que más comentarios generó tras la publicación oficial de los votos.

A quién eligió Messi como el mejor arquero del mundo

En la categoría de mejor arquero, Messi sí incluyó a un compatriota. El rosarino ubicó en el segundo puesto a Emiliano “Dibu” Martínez, actual arquero del Aston Villa y de la Selección argentina, quien fue destronado en esta edición del premio.

El primer lugar fue para Gianluigi Donnarumma, arquero del París Saint-Germain, quien finalmente se quedó con el galardón tras una temporada muy sólida a nivel clubes. El tercer escalón del podio quedó en manos de Thibaut Courtois, del Real Madrid.

¿Qué votó Lionel Scaloni en los premios The Best?

Además de los votos de Messi, la FIFA también dio a conocer las elecciones realizadas por Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo colocó a Kylian Mbappé como el mejor futbolista del año, seguido por Pedri y Lamine Yamal.

En la categoría de entrenadores, Scaloni coincidió con Messi al ubicar a Luis Enrique en el primer lugar, aunque luego ordenó a Mikel Arteta en el segundo puesto y a Hansi Flick en el tercero. En cuanto a los arqueros, el técnico argentino sí eligió al “Dibu” Martínez como el mejor del año, seguido por Courtois y Manuel Neuer.

La publicación de los votos volvió a confirmar que The Best no solo premia a los protagonistas de la temporada, sino que también abre la puerta a debates, interpretaciones y lecturas sobre cómo ven el fútbol sus principales referentes. En ese escenario, las elecciones de Messi, como cada año, volvieron a ocupar un lugar central.

