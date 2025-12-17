Messi sorprendió con sus votos en The Best: a quién eligió como el mejor del mundo

Qué entrenador votó Messi y por qué no eligió a Scaloni

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la votación de Messi en la terna a mejor entrenador. A diferencia de lo que ocurrió en otras ediciones, el capitán argentino no incluyó a Lionel Scaloni entre sus elegidos.

Messi optó por colocar en el primer lugar a Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, quien tuvo una temporada destacada al frente del equipo francés. En el segundo puesto ubicó a Hansi Flick, del Barcelona, y en el tercero a Mikel Arteta, técnico del Arsenal. La ausencia de Scaloni en esta categoría fue uno de los datos que más comentarios generó tras la publicación oficial de los votos.

A quién eligió Messi como el mejor arquero del mundo

En la categoría de mejor arquero, Messi sí incluyó a un compatriota. El rosarino ubicó en el segundo puesto a Emiliano “Dibu” Martínez, actual arquero del Aston Villa y de la Selección argentina, quien fue destronado en esta edición del premio.

El primer lugar fue para Gianluigi Donnarumma, arquero del París Saint-Germain, quien finalmente se quedó con el galardón tras una temporada muy sólida a nivel clubes. El tercer escalón del podio quedó en manos de Thibaut Courtois, del Real Madrid.

¿Qué votó Lionel Scaloni en los premios The Best?

Además de los votos de Messi, la FIFA también dio a conocer las elecciones realizadas por Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo colocó a Kylian Mbappé como el mejor futbolista del año, seguido por Pedri y Lamine Yamal.

En la categoría de entrenadores, Scaloni coincidió con Messi al ubicar a Luis Enrique en el primer lugar, aunque luego ordenó a Mikel Arteta en el segundo puesto y a Hansi Flick en el tercero. En cuanto a los arqueros, el técnico argentino sí eligió al “Dibu” Martínez como el mejor del año, seguido por Courtois y Manuel Neuer.

La publicación de los votos volvió a confirmar que The Best no solo premia a los protagonistas de la temporada, sino que también abre la puerta a debates, interpretaciones y lecturas sobre cómo ven el fútbol sus principales referentes. En ese escenario, las elecciones de Messi, como cada año, volvieron a ocupar un lugar central.