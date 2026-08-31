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Leonardo Ponzio habló por primera vez como DT de River: "Cuando hay que estar, hay que..."

Leonardo Ponzio debutó como DT de River con triunfo ante Banfield, explicó su llegada al cargo y respaldó firmemente a Martínez Quarta.

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Leonardo Ponzio debutó como DT de River ante Banfield. (Foto: Fotobaires)

Leonardo Ponzio debutó como DT de River ante Banfield. (Foto: Fotobaires)

El ciclo de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo de River Plate comenzó con una sonrisa y una declaración de principios. En lo que significó su estreno en el banco de suplentes tras la salida de Eduardo Coudet, el Millonario le ganó 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura y logró recuperarse del duro golpe recibido días atrás con la eliminación de la Copa Sudamericana. Luego de la victoria en la cancha del Taladro, el excapitán brindó su primera conferencia de prensa como entrenador y analizó la actuación de sus dirigidos.

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“Intentamos jugar por dentro y que le llegue la pelota a los delanteros, Correa, Thiago Almada y Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado”, expresó Ponzio al evaluar el desarrollo del juego. Asimismo, valoró el esfuerzo del grupo asegurando que "hay un grupo de jugadores impresionante" y que el triunfo logrado fue consecuencia del trabajo que venían realizando anteriormente.

Por qué aceptó Leonardo Ponzio la propuesta para ser el nuevo entrenador de River

Durante la rueda de prensa, el ídolo de Núñez dio detalles precisos de las conversaciones que mantuvieron la dirigencia y la secretaría técnica para convencerlo de asumir el cargo en este momento institucional. “Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara”, afirmó de manera contundente.

Al ser consultado sobre su estilo táctico o los referentes que influyeron en su formación para este nuevo rol, prefirió no puntualizar en nombres propios pero remarcó la importancia del trabajo en equipo: “Saqué de todos los técnicos que tuve. En cualquier profesión es importante delegar y tengo dos personas al lado con mucha experiencia. River es un país entero y hay que saber llevarlo”.

Qué dijo Leonardo Ponzio sobre las críticas a Lucas Martínez Quarta

Uno de los puntos más destacados de la conferencia fue el enfático respaldo que le brindó a Lucas Martínez Quarta, quien venía siendo objeto de cuestionamientos por su rendimiento y por el penal fallado en la definición por Copa Sudamericana. “Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado”, argumentó el entrenador.

Para cerrar la defensa del zaguero central, Ponzio remarcó los antecedentes y el sentido de pertenencia del futbolista: “Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos”.

¿Cuándo es el próximo partido de River y el debut de Ponzio en el Monumental?

Tras sumar de a tres en el Florencio Sola, el plantel ya enfoca su atención en la continuidad del Torneo Clausura. El próximo compromiso de River será este domingo 6 de septiembre desde las 19:15, cuando reciba a Independiente Rivadavia por la octava jornada del certamen. Este encuentro marcará formalmente la presentación de Leonardo Ponzio como director técnico ante el público en el Estadio Monumental.

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