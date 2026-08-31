Leonardo Ponzio habló por primera vez como DT de River: "Cuando hay que estar, hay que..."

Qué dijo Leonardo Ponzio sobre las críticas a Lucas Martínez Quarta

Uno de los puntos más destacados de la conferencia fue el enfático respaldo que le brindó a Lucas Martínez Quarta, quien venía siendo objeto de cuestionamientos por su rendimiento y por el penal fallado en la definición por Copa Sudamericana. “Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado”, argumentó el entrenador.

Para cerrar la defensa del zaguero central, Ponzio remarcó los antecedentes y el sentido de pertenencia del futbolista: “Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos”.

¿Cuándo es el próximo partido de River y el debut de Ponzio en el Monumental?

Tras sumar de a tres en el Florencio Sola, el plantel ya enfoca su atención en la continuidad del Torneo Clausura. El próximo compromiso de River será este domingo 6 de septiembre desde las 19:15, cuando reciba a Independiente Rivadavia por la octava jornada del certamen. Este encuentro marcará formalmente la presentación de Leonardo Ponzio como director técnico ante el público en el Estadio Monumental.