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El emotivo mensaje del cuerpo técnico de Coudet tras su salida de River: "Jamás vi..."

Damián Musto dedicó un emotivo mensaje a Eduardo Coudet tras su renuncia en River. Repasá las palabras del cuerpo técnico y los números del ciclo.

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El emotivo mensaje del cuerpo técnico de Coudet tras su salida de River: Jamás vi...

La salida de Eduardo Coudet del banco de suplentes de River Plate sigue generando repercusiones. Luego de que el entrenador hiciera oficial su renuncia en una conferencia de prensa compartida con el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, una voz del riñón del cuerpo técnico expuso en redes sociales el costado más íntimo de la etapa final del ciclo. Damián Musto publicó una historia en su cuenta de Instagram con un emotivo escrito dedicado al Chacho, un mensaje que rápidamente cobró repercusión entre los hinchas del conjunto de Núñez.

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“Jamás vi a alguien ponerle la pasión, el tiempo, la dedicación y el corazón que vos le metiste desde el primer minuto en el club”, escribió el colaborador del entrenador en el inicio de su publicación. A través de esas líneas, Musto buscó poner en valor el esfuerzo diario que se vivió en la intimidad del plantel durante un segundo semestre atravesado por el desgaste y los resultados adversos.

Qué dijo Damián Musto en su carta de despedida de River

En el mensaje completo divulgado en sus plataformas, Musto extendió el agradecimiento a toda la estructura institucional que acompañó la gestión durante estos meses. “Dios sabe por qué hace las cosas de esta manera, pero los que estuvimos con vos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos. Gracias a todo River, a su gente incondicional, sus dirigentes y sobre todo a sus trabajadores del día a día, esa gente tan valiosa e incansable que no para de laburar en silencio”, expresó.

El colaborador cerró su descargo manifestando su confianza en la recuperación deportiva del grupo para el futuro cercano: “Sin dudas que esta racha cambiará y todos tendremos lo que nos merecemos. Gracias de corazón”. Sus palabras funcionaron como el cierre más humano de una etapa que, puertas adentro, se caracterizó por una intensidad muy superior a la que se percibía desde el exterior.

Cómo fueron los números y el recorrido de Eduardo Coudet en River

El paso de Coudet por la conducción técnica duró 176 días desde su llegada el 4 de marzo de 2026. A lo largo de su mandato, dirigió un total de 27 partidos oficiales, con un saldo de 13 victorias, 6 empates y 8 derrotas. El inicio del proceso se caracterizó por un rendimiento estelar, logrando siete triunfos consecutivos en sus primeros compromisos y llevando al equipo hasta la final del Torneo Apertura, donde finalmente cayó derrotado ante Belgrano.

Sin embargo, el tramo decisivo de la temporada trajo un marcado desgaste en el rendimiento del equipo. El propio entrenador reconoció que la eliminación sufrida por penales en el Estadio Monumental a manos de Independiente Santa Fe, en el marco de la Copa Sudamericana, terminó de liquidar sus posibilidades de continuidad. “Fue un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación. Eso ya fue un punto de inflexión y determinante”, admitió el DT al explicar los motivos de su salida. Conocedor de las exigencias del club, Coudet dio un paso al costado en el momento en que entendió que la etapa se encontraba definitivamente agotada.

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