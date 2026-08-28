El emotivo mensaje del cuerpo técnico de Coudet tras su salida de River: "Jamás vi..."

Cómo fueron los números y el recorrido de Eduardo Coudet en River

El paso de Coudet por la conducción técnica duró 176 días desde su llegada el 4 de marzo de 2026. A lo largo de su mandato, dirigió un total de 27 partidos oficiales, con un saldo de 13 victorias, 6 empates y 8 derrotas. El inicio del proceso se caracterizó por un rendimiento estelar, logrando siete triunfos consecutivos en sus primeros compromisos y llevando al equipo hasta la final del Torneo Apertura, donde finalmente cayó derrotado ante Belgrano.

Sin embargo, el tramo decisivo de la temporada trajo un marcado desgaste en el rendimiento del equipo. El propio entrenador reconoció que la eliminación sufrida por penales en el Estadio Monumental a manos de Independiente Santa Fe, en el marco de la Copa Sudamericana, terminó de liquidar sus posibilidades de continuidad. “Fue un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación. Eso ya fue un punto de inflexión y determinante”, admitió el DT al explicar los motivos de su salida. Conocedor de las exigencias del club, Coudet dio un paso al costado en el momento en que entendió que la etapa se encontraba definitivamente agotada.