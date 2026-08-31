El serio problema que admitió Djokovic tras el batacazo "histórico" de Mariano Navone en el US Open

A partir del cuarto set. Djokovic, comenzó a mostrar evidentes problemas físicos: sufrió vómitos, náuseas, calambres y dolores en la espalda y el hombro. El serbio llegó a estar en ventaja, pero no pudo sostener la intensidad y terminó completamente debilitado.

Después de la derrota, Djokovic reconoció que atraviesa un problema físico que viene arrastrando durante la temporada. Admitió su preocupación y aseguró que intenta entender qué le está ocurriendo y hasta dónde puede competir en estas condiciones.

La eliminación también representa un golpe inédito para él: es la primera vez desde 2006 que pierde en la primera ronda de un torneo de Grand Slam y quedó nuevamente expuesto el interrogante sobre su futuro competitivo.

Djokovic, eliminado en primera ronda del US Open. Luego habló de preocupantes problemas físicos (Foto: Reuters).

Rafa Nadal, cuando estaba en la disputa tripartita con el propio Nole y Federer, tuvo un problema parecido. Las lesiones, que lo persiguieron toda su carrera, se hicieron más difíciles de recuperar a los 38, luego de la Copa Davis de 2024.

Incertidumbre para una leyenda del tenis

Djokovic tuvo que ser asistido y tomó medicamentos para intentar continuar. En el tramo decisivo también padeció calambres y molestias en la espalda y el hombro, que afectaron especialmente su saque.

El argentino aprovechó la situación, pero también mostró una enorme fortaleza mental para sostenerse ante uno de los grandes nombres de la historia del tenis. Navone logró dar vuelta un partido que parecía complicado y consiguió la victoria más importante de su carrera.

Vómitos, calambres y dolores de todo tipo. A todo eso debió enfrentar Djokovic en su partido frente a Navone en el US Open (Foto: Reuters).

Para Djokovic, la eliminación tiene otra dimensión: por un lado, volvió a quedar pendiente su búsqueda del histórico 25° título grande; por otro, dejó abierto un interrogante sobre su futuro.