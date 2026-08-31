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El serio problema que admitió Djokovic tras el batacazo "histórico" de Mariano Navone en el US Open

En su primer partido a cinco sets, el argentino eliminó nada menos que al serbio, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Nole, en tanto, dio a conocer una cuestión sobre su condición física que genera enorme preocupación.

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Mariano Navone dio un batazo en el US Open. Eliminó a Nole Djokovic

Mariano Navone dio un batazo en el US Open. Eliminó a Nole Djokovic, que hizo públuco complejos problemas de salud (Foto; Reuters).

El argentino Mariano Navone protagonizó uno de los grandes golpes del US Open 2026. En primera ronda, eliminó nada menos que a una leyenda del tenis: Novak Djokovic, uno de los reyes de este deportes en más de una década junto con Rafa Nadal y Roger Federer. Es el tenista que más torneos de Grand Slam ganó en la historia (24).

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Fotos: X @LucianoYoma

Navone jugó nada menos que en el abierto de Estados Unidos su primer partido a 5 sets. Y con Nole enfrente. Pudo derrotarlo en un encuentro de 4 horas por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, lo que le permitió conseguir la victoria más importante de su carrera más allá de ser en primera ronda de un torneo.

A los 25 años, el bonaerense ganó en este 2026 su primer título en el abierto de Bucarest, Rumania. Actualmente, ocupa el puesto 49 del ranking mundial. En tanto, al otro lado del court, la historia presente es de preocupación.

Navone celebra. Acaba de eliminar en primera ronda a Nole Djokovic, leyenda del tenis mundial (Foto: Reuters).

Navone celebra. Acaba de eliminar en primera ronda a Nole Djokovic, leyenda del tenis mundial (Foto: Reuters).

Nole Djokovic y un "serio problema" de salud

A los 39 años, aun siendo veterano, el serbio tenía un tiempo por delante para seguir agigantando su leyenda. Pero no ha podido hacerlo por una compleja razón. Luego de la derrota en primera ronda, el tenista serbio habló de lo que se vio como una declinación física en el match.

A partir del cuarto set. Djokovic, comenzó a mostrar evidentes problemas físicos: sufrió vómitos, náuseas, calambres y dolores en la espalda y el hombro. El serbio llegó a estar en ventaja, pero no pudo sostener la intensidad y terminó completamente debilitado.

Después de la derrota, Djokovic reconoció que atraviesa un problema físico que viene arrastrando durante la temporada. Admitió su preocupación y aseguró que intenta entender qué le está ocurriendo y hasta dónde puede competir en estas condiciones.

La eliminación también representa un golpe inédito para él: es la primera vez desde 2006 que pierde en la primera ronda de un torneo de Grand Slam y quedó nuevamente expuesto el interrogante sobre su futuro competitivo.

Djokovic, eliminado en primera ronda del US Open. Luego habló de preocupantes problemas físicos (Foto: Reuters).

Djokovic, eliminado en primera ronda del US Open. Luego habló de preocupantes problemas físicos (Foto: Reuters).

Rafa Nadal, cuando estaba en la disputa tripartita con el propio Nole y Federer, tuvo un problema parecido. Las lesiones, que lo persiguieron toda su carrera, se hicieron más difíciles de recuperar a los 38, luego de la Copa Davis de 2024.

Incertidumbre para una leyenda del tenis

Djokovic tuvo que ser asistido y tomó medicamentos para intentar continuar. En el tramo decisivo también padeció calambres y molestias en la espalda y el hombro, que afectaron especialmente su saque.

El argentino aprovechó la situación, pero también mostró una enorme fortaleza mental para sostenerse ante uno de los grandes nombres de la historia del tenis. Navone logró dar vuelta un partido que parecía complicado y consiguió la victoria más importante de su carrera.

Vómitos, calambres y dolores de todo tipo. A todo eso debió enfrentar Djokovic en su partido frente a Navone en el US Open (Foto: Reuters).

Vómitos, calambres y dolores de todo tipo. A todo eso debió enfrentar Djokovic en su partido frente a Navone en el US Open (Foto: Reuters).

Para Djokovic, la eliminación tiene otra dimensión: por un lado, volvió a quedar pendiente su búsqueda del histórico 25° título grande; por otro, dejó abierto un interrogante sobre su futuro.

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