Rating: cuánto midió Argentina contra Jordania en el Mundial sin Messi como titular

A las 23:16 hs, el canal de las pelotitas volvió a crecer en audiencia y amplió su ventaja frente a TyC Sports. El canal alcanzó los 31.5 puntos de rating, mientras que la señal deportiva registró 14 puntos.

A las 23:33 hs, el liderazgo de Telefe se consolidó con el correr de los minutos. La transmisión alcanzó los 33.0 puntos de rating, mientras que TyC Sports se mantuvo en 14.

Culminando la primera parte, con Argentina imponiéndose por 2 a 0 con goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el interés de los televidentes se mantuvo en niveles muy altos. A las 23:43 hs, Telefe marcó 32.6 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzó los 15.2. Una vez más, la Selección ratificó su enorme poder de convocatoria, incluso con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada.

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