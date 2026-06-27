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Rating: cuánto midió Argentina contra Jordania en el Mundial sin Messi como titular

Poco importó que Argentina ya estuviera clasificada a la próxima instancia del Mundial 2026: el público se mantuvo pegado a la televisión para ver el encuentro ante Jordania, pese a que Lionel Messi no fue titular y comenzó el partido desde el banco de suplentes.

27 jun 2026, 23:48
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Rating: cuánto midió Argentina contra Jordania en el Mundial sin Messi como titular

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Ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina afrontó su último compromiso de la fase de grupos ante Jordania en Dallas con una formación alternativa. Pese a la tranquilidad de tener asegurado su lugar en la próxima instancia y a que Lionel Messi no fue titular, la expectativa del público se mantuvo intacta y la audiencia volvió a acompañar al equipo a través de Telefe.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni presentó una mezcla entre habituales titulares y jugadores que buscaban sumar minutos, con el objetivo de cuidar cargas físicas y llegar de la mejor manera a la instancia decisiva del certamen.

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A las 22:58 hs, dos minutos antes del arranque, Telefe arrancó la transmisión del partido con una amplia ventaja en el rating y rápidamente se posicionó como la señal más elegida por los televidentes. El canal alcanzó 28.3 puntos de audiencia, mientras que TyC Sports registró 13.8.

A las 23:07 hs, la tendencia se mantuvo y Telefe continuó liderando cómodamente la audiencia del partido. La señal alcanzó los 29.9 puntos de rating, mientras que TyC Sports registró 15.3, confirmando el fuerte interés de los hinchas por seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026, incluso con un equipo alternativo y sin el capitán desde el inicio.

A las 23:16 hs, el canal de las pelotitas volvió a crecer en audiencia y amplió su ventaja frente a TyC Sports. El canal alcanzó los 31.5 puntos de rating, mientras que la señal deportiva registró 14 puntos.

A las 23:33 hs, el liderazgo de Telefe se consolidó con el correr de los minutos. La transmisión alcanzó los 33.0 puntos de rating, mientras que TyC Sports se mantuvo en 14.

Culminando la primera parte, con Argentina imponiéndose por 2 a 0 con goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el interés de los televidentes se mantuvo en niveles muy altos. A las 23:43 hs, Telefe marcó 32.6 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzó los 15.2. Una vez más, la Selección ratificó su enorme poder de convocatoria, incluso con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada.

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