Deportes
Ricardo Centurión
Bolivia
FÚTBOL

Ricardo Centurión quedó libre en Bolivia y ¿vuelve al fútbol argentino?

Tras su salida de Oriente Petrolero, el mediocampista de 32 años quedó con el pase en su poder y fue ofrecido a un club argentino, que evalúa su situación deportiva y económica.

Ricardo Centurión vuelve a estar en el centro de la escena. Luego de cerrar su etapa en Oriente Petrolero, el futbolista quedó en libertad de acción y ahora analiza su futuro con la intención de regresar al fútbol argentino, tras casi dos años sin actividad en el país. En ese contexto, su nombre fue ofrecido a Banfield, que estudia la posibilidad de incorporarlo en medio de un complejo escenario institucional y financiero.

image

El mediocampista ofensivo, de 32 años, se despidió recientemente del club boliviano que le abrió las puertas para retomar su carrera profesional luego de un largo período de inactividad. Su paso por Oriente Petrolero tuvo continuidad y números que reflejan una participación sostenida: disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, siendo una de las piezas ofensivas del equipo durante la temporada.

Sin embargo, pese al rendimiento individual, Centurión decidió cambiar el rumbo y rescindir su vínculo, quedando así con el pase en su poder para definir su próximo destino. Con ese escenario, su nombre comenzó a circular nuevamente en el mercado local.

Por qué Ricardo Centurión fue ofrecido a Banfield

El Taladro aparece como una de las opciones que se analizan para el futuro del futbolista. El conjunto del sur, dirigido por Pedro Troglio, evalúa la posibilidad de sumarlo, aunque la negociación no resulta sencilla. La delicada situación económica del club condiciona cualquier movimiento en el mercado de pases.

Banfield arrastra inhibiciones por una suma cercana al millón y medio de dólares y, hasta el momento, no logró concretar ventas que le permitan liberar margen financiero. La única oferta recibida en este mercado llegó desde Rusia por el delantero Rodrigo Auzmendi, propuesta que aún está siendo analizada por la dirigencia.

El vínculo previo entre Troglio y Centurión, quienes compartieron etapa en San Lorenzo, aparece como uno de los factores que explica el acercamiento, aunque por ahora no hay definiciones concretas.

¿Cómo fue el paso de Centurión por el fútbol boliviano?

Al igual que en sus últimos ciclos en Argentina, la etapa de Centurión en Bolivia no estuvo exenta de polémicas. Más allá de su aporte futbolístico, el mediocampista acumuló 9 tarjetas amarillas y 2 expulsiones durante su estadía en Oriente Petrolero.

Uno de los episodios más resonantes ocurrió en una goleada sufrida ante San José, cuando protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Herlan Salazar. Aquella situación derivó en la apertura de un expediente disciplinario y volvió a poner el foco en su comportamiento dentro del campo de juego.

El cierre de su ciclo en Vélez y su última aparición en Argentina

Centurión se desvinculó de Vélez a finales del año pasado, luego de quedar relegado por falta de conducta profesional. Su situación en el club de Liniers se dio por cerrada en septiembre de 2024, cuando el entonces entrenador Gustavo Quinteros fue contundente al anunciar que no lo tendría en cuenta.

Vélez había adquirido su pase a Racing a mediados de 2020 y, desde entonces, intentó que recuperara su nivel a través de cesiones: primero a San Lorenzo, donde disputó 12 partidos, y luego a Barracas Central, con 10 encuentros disputados.

La última vez que Ricardo Centurión jugó en el fútbol argentino fue el 16 de abril de 2023, en el empate sin goles entre Barracas y Vélez. Desde entonces, su carrera transita una etapa de búsqueda y expectativa, con la ilusión de una nueva oportunidad en el fútbol local.

