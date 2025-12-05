Lionel Scaloni analizó el sorteo del Mundial 2026: "No hay rivales fáciles, los partidos se tienen que jugar"

Scaloni confesó que la tensión se sintió recién durante el sorteo: “Ayer no estaba nervioso, pero hoy sí. Cuando salen las bolas estás esperando, atento. No hay rivales fáciles. Hay que jugar los partidos”.

La FIFA confirmará los días y estadios definitivos el sábado 6 de diciembre de 2025, en el marco del nuevo formato del torneo: 12 grupos de 4 equipos, con clasificación a dieciseisavos para los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

El análisis de Scaloni sobre Argelia, Austria y Jordania

El DT destacó la jerarquía del entrenador de Argelia, Vladimir Petkovi, a quien conoce por haberlo tenido en Lazio: “Es una buena selección, con grandes jugadores y un semillero enorme que nutre a Francia y otros países”.

También, el DT del elenco nacional elogió el nivel del rival europeo: “Austria hizo una gran Eliminatoria”. Y advirtió sobre no subestimar al debutante asiático: “El más desconocido es Jordania, pero llegó ahí por algo. No damos nada por descontado”. Scaloni remarcó que Argentina debe “dar el máximo y pasar de ronda”, objetivo prioritario del cuerpo técnico.

Lionel Scaloni traslada la Copa del Mundo con los guantes blancos en la ceremonia del sorteo de los grupos del Mundial 2026, en Washington DC (AFP)

Los posibles cruces de Argentina en la siguiente fase

Si Argentina termina primera en su grupo, enfrentará al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si clasifica segunda, jugará contra el líder de ese grupo.

Y si avanza como uno de los mejores terceros, el cruce será frente a un puntero de zona. Consultado sobre un potencial choque con España o Uruguay, advirtió: “Primero hay que pasar. Después se verá”.

El mensaje de Scaloni para los hinchas argentinos

El DT cerró con una declaración dirigida a los fanáticos: “Vamos a dar el máximo, como siempre. No damos una pelota por perdida. Eso es lo que identifica a esta selección”.

