Lionel Scaloni analizó el sorteo del Mundial 2026: "No hay rivales fáciles, los partidos se tienen que jugar"
El técnico de la selección argentina contó sus sensaciones tras conocer los países a los que debe afrontar. “Vamos a dar el máximo, como siempre”, comentó el DT.
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló después del sorteo del Mundial 2026 y compartió sus sensaciones tras conocer a los rivales que enfrentará la Albiceleste en la fase de grupos. Además, relató lo que significó volver a tomar el trofeo y aclaró el motivo del uso de guantes, un detalle que generó repercusión y numerosos memes en redes sociales.
“Volver a tener la copa al lado fue muy lindo. Somos los vigentes campeones y espero que la gente lo haya disfrutado”, expresó Scaloni en diálogo con la prensa. “Poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, emociona. Es difícil de explicar”, añadió el técnico campeón del mundo en Qatar 2022.
Sobre los guantes blancos, explicó que se trata de una exigencia protocolar de FIFA: “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”.
La selección argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia, con sede aún por confirmar entre Kansas City y San Francisco. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, y cerrará la fase inicial el sábado 27 de junio frente a Jordania, que disputará un Mundial por primera vez.
Scaloni confesó que la tensión se sintió recién durante el sorteo: “Ayer no estaba nervioso, pero hoy sí. Cuando salen las bolas estás esperando, atento. No hay rivales fáciles. Hay que jugar los partidos”.
La FIFA confirmará los días y estadios definitivos el sábado 6 de diciembre de 2025, en el marco del nuevo formato del torneo: 12 grupos de 4 equipos, con clasificación a dieciseisavos para los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.
El análisis de Scaloni sobre Argelia, Austria y Jordania
El DT destacó la jerarquía del entrenador de Argelia, Vladimir Petkovi, a quien conoce por haberlo tenido en Lazio: “Es una buena selección, con grandes jugadores y un semillero enorme que nutre a Francia y otros países”.
También, el DT del elenco nacional elogió el nivel del rival europeo: “Austria hizo una gran Eliminatoria”. Y advirtió sobre no subestimar al debutante asiático: “El más desconocido es Jordania, pero llegó ahí por algo. No damos nada por descontado”. Scaloni remarcó que Argentina debe “dar el máximo y pasar de ronda”, objetivo prioritario del cuerpo técnico.
Los posibles cruces de Argentina en la siguiente fase
Si Argentina termina primera en su grupo, enfrentará al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si clasifica segunda, jugará contra el líder de ese grupo.
Y si avanza como uno de los mejores terceros, el cruce será frente a un puntero de zona. Consultado sobre un potencial choque con España o Uruguay, advirtió: “Primero hay que pasar. Después se verá”.
El mensaje de Scaloni para los hinchas argentinos
El DT cerró con una declaración dirigida a los fanáticos: “Vamos a dar el máximo, como siempre. No damos una pelota por perdida. Eso es lo que identifica a esta selección”.
Más frases destacadas de Scaloni
Sobre el análisis rápido de los rivales: “Apenas llegaba, Mati Manna mandaba todo al grupo”.
Sobre si los jugadores le escribieron: “No, normalmente no lo hacen. Primero tienen que estar en la lista”.
Sobre la sede asignada a Argentina: “Lo que toca, toca. Nos hubiera gustado donde haya más argentinos, pero hay que afrontarlo”.
Sobre el estado físico del plantel: “Lo importante es que lleguen bien. Al 100% no llega nadie, pero lo más cerca posible y sin problemas”.