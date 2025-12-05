El fuerte descargo de una figura tras protagonizar un escándalo en un spa: "A mí no me..."

Al volverse tan mediático, Sofía terminó sentada en el living del programa de Yanina Latorre, donde aprovechó para bajar un cambio y explicar su versión de los hechos. Sin rodeos, contó paso por paso cómo fue la situación.

"Nunca fue mi intención decir: ‘Che, voy a hacer una acción’. Dije: ‘Voy a ese lugar al que, me acuerdo, había ido hace un año’. A mí no me sumaba nada hacerte una historia; se la hacía de onda. Cuando me ofrecieron, les dije: ‘Te pago lo de mi mamá’. Les pregunté si aceptaban transferencia y me dijeron que tenía un 20% más", expresó con lujo de detalle ante la atenta mirada de

Además, reveló otra situación que se dio en ese momento: “Me preguntaron: ‘¿Qué estuvo, 15 o 20 minutos?’ Y ahí dije: ‘Encima cuentan los minutos…’”.

Embed

Cómo fue el escándalo de Sofía Jujuy Jiménez

En el video de seguridad que Alejandra Fontao, doctora, facilitó a SQP (América TV), se pude ver a Sofía Jujuy Jiménez visiblemente enojada con las trabajadoras del spa. También se le escucha decir: “A mí no me conviene hacerte una historia, una historia mía sale carísima. Así que prefiero pagarlo”.

Luego, la modelo les dice indignada: “No tienen consideración que están usando mi imagen desde hace un año y me están cobrando extra. No tienen un gesto de, ‘che, Sofi, te invitamos’. No me gusta que vengan y me digan ‘a tu mamá le cobramos’ por 50 mil pesos. Me parece una actitud que no es la manera en la que yo encaro las cosas. Es mi límite”.

Según Fontao, Sofía se refiere al video promoional que realizó en colaboración con el spa hace un año. De hecho, en el material que Yanina Latorre presentó, aparece el fuerte reclamo que le hizo Sofía a la empresaria por no acceder a atenderla a ella y a su mamá gratis.

“Hola, Ale. Sorprendida con la actitud de la atención que la verdad no me parece que es la correcta. Es un derecho de imagen, gordi, no se puede hacer eso. Lo que me hizo ruido es que vengo y me quieren cobrar aparte el masaje cuando está mi imagen”, se quejó la modelo.

“Mi historia sale mucho más cara. No es la manera en la que yo me vinculo con los canjes. Créeme, mi historia sale mucho más que 50 mil pesos y un masaje, no pasa por ahí. Es por la buena actitud. Así como vos trabajás de médica hace 35 años, yo trabajo con mi imagen hace 15. Y eso tiene un valor, ida y vuelta, buena onda, a vos te sirve a mí me sirve…”, argumentó la modelo.

“Entonces, cuando vengo acá y me quieren cobrar 50 mil pesos, me parece raro. No es que no quiera poner mi imagen. Es que cuando yo la pongo, espero del otro lado una retribución. No me molesta que esté mi imagen”, cerró la morocha antes de mandarle un beso.