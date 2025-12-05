La foto de Pedro Rosemblat que circuló en las redes, en medio de rumores de crisis con Lali Espósito

Yanina Laotrre, conductora de SQP, también cruzó a la figura de Carnaval. "Pedro estuvo presente. Dios. Otra q pega por ideologia", comentó la angelita, indignada con Canosa.

¿Qué gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat despertaron rumores de crisis?

Lali Espósito atraviesa un gran presente artístico consolidado hace años, y prueba de ello es el documental que estrena Netflix con material inédito sobre su vida personal y profesional.

El proyecto se titula Lali, la que le gana al tiempo y está disponible en la plataforma desde el 4 de diciembre. En ese contexto, en el ciclo Puro Show (El Trece) analizaron lo que ofrece la historia y plantearon varios interrogantes.

“Me llamó mucho la atención que estaba leyendo algunos comentarios que no aparece en todo el documental el papá de Lali”, comenzó planteando el conductor Pampito, haciendo referencia a Carlos Espósito.

Y agregó: “Porque está la mamá (María José Riera), aparece la hermana, el hermano que no le gusta figurar y está un poquito. Pero el papá no aparece y tampoco se lo ha visto cerca de Lali. Quizás es una decisión del señor de correrse”.

Por su parte, Nancy Duré explicó: “La madre la acompañaba del primer momento, ha sido su representante. Siempre la estuvo acompañando en todo momento, pero al padre nunca lo vi”.

Más allá de esto, Matías Vázquez enfatizó también en otro punto clave que le llamó la atención del documental: la ausencia de Pedro Rosemblat, novio de la cantante hace casi dos años.

“Este documental lo hizo el primo de Lali y también me llama la atención que Pedro no aparece. La actual pareja no está en el documental tampoco”, observó el conductor.

Y Pochi añadió al respecto sobre un detalle desde las redes que le llamó la atención sobre el novio de la artista: “Me parece que Pedro no estuvo en el estreno por lo que estuve viendo en las fotos de quienes habían ido. Hay que ver ahí qué onda”.

De esta manera, en el ciclo plantearon sus dudas acerca de los motivos por los que Pedro Rosemblat no aparece en el documental de la cantante, en un momento de máximo éxito en su carrera y acompañándola públicamente desde hace tiempo.