Yanina Latorre destrozó a Diego Brancatelli por un letal comentario sobre Lionel Messi

"Yo entiendo tu alma futbolera, pero que hagas esas comparación, me parece ridículo", advirtió Brey. "Dejemos la hipocrecia de lado. Es un Mundial. Es un deporte. Disfruta haciendo lo que hace. Tiene una habilidad inata. Vive en Miami, con una familia hermosa. Es feliz. Los jugadores son sus amigos. No es meterle presión. Es que decida si tiene ganas o no tiene ganas", remarcó Brancatelli.

En referencia a las declaraciones del columnista, Yanian fue tajante. "Nadie mas resentido que Brancatelli. Le pega a Messi por ideologia. ¿Se puede ser tan cabeza de termo?", lanzó la panelista.

Mundial 2026 y el futuro de Messi en la Selección Argentina

El sorteo del Mundial 2026 abrió una nueva etapa para la Selección Argentina, que buscará defender el título obtenido en Qatar mientras crece la expectativa por lo que será —o no— la última cita mundialista de Lionel Messi.

Aunque el capitán ha dejado entrever en varias entrevistas que su retiro del equipo nacional podría estar cerca, también afirmó que su continuidad dependerá de cómo se sienta física y futbolísticamente a lo largo del año.

Con Argentina ubicada en un grupo accesible y rodeada de un plantel competitivo, el foco estará puesto en si Messi decide acompañar a la Scaloneta en un nuevo desafío mundialista o si este torneo marcará el cierre definitivo de su legendaria etapa en la Selección.