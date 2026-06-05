¡Escándalo en la Selección Argentina! Cuernos y separación tras una infidelidad descubierta: "Lo enganchó con..."

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Profundizando en aquel episodio, Matías Vázquez -uno de los conductores del ciclo- también aportó su mirada sobre lo sucedido en ese entonces y cómo se manejó internamente el conflicto dentro del entorno del seleccionado. “Yésica fue expulsada, porque cuando se peleó fuerte con Palacios, los jugadores de la Selección lo bancaron a Palacios, y a esta chica la hicieron ver como una loca, esto es así”, sostuvo en su intervención televisiva.

A raíz de la repercusión del tema, también se emitió una nota realizada a la expareja del futbolista, donde Yésica Frías relató cómo vivió aquel momento personal y cuál fue su experiencia dentro del grupo de esposas y parejas de los jugadores durante el Mundial en Qatar.

Exequiel Palacios

“Cuando a mí me tocó estar, había un grupo, que se armó ahí en Qatar, por una cuestión de acompañamiento, que es lo que no pasó en la Selección. Las mujeres tenemos más afinidad con unas que con otras, pero la finalidad es generar un buen clima y acompañarlos a ellos”, explicó.

Finalmente, agregó su visión sobre la dinámica interna de ese chat y su salida del mismo: “Se escribía al grupo, nos juntábamos. Yo cuando estuve todas hablaban, no había una líder. Era eso, mostrar el apoyo para ellos. Tengo afinidad con algunas por afuera, cuando yo me separé, mandé un mensaje al grupo y me fui sola”, cerró.

Yesica Frías - captura Puro Show

Cuál es la verdadera relación de Ailén Cova con las mujeres de la Selección Argentina

A medida que crece la expectativa por el comienzo del Mundial, en las últimas horas tomó fuerza una versión que apunta a un supuesto malestar entre algunas de las parejas de los jugadores de la Selección Argentina. En medio de esas especulaciones, el nombre de Ailén Cova, novia de Alexis Mac Allister, quedó bajo la lupa por su relación con el resto de las mujeres que integran el círculo cercano de la Scaloneta.

Todo comenzó después de que Camila Mayan, expareja del futbolista, apareciera en una reunión junto a Valu Cervantes y Caro Calvagni. La postal no tardó en generar repercusión y alimentó distintos comentarios tanto en redes sociales como en programas dedicados al mundo del espectáculo.

El tema fue debatido en Puro Show (El Trece), donde analizaron cómo son actualmente los vínculos dentro del entorno de los campeones del mundo. En ese contexto, quedó expuesto que la influencer mantiene una relación cordial con varias de las parejas de los futbolistas, incluso después de la separación que protagonizó junto a Mac Allister, una ruptura que tuvo una enorme repercusión mediática.

Durante la emisión, Pochi, responsable de la cuenta Gossipeame y panelista del programa, habló puntualmente sobre Ailén Cova y reveló información que, según explicó, obtuvo a través de personas cercanas al ambiente futbolístico.

“Varias fuentes cercanas a jugadores y mujeres me dijeron que no cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación”, afirmó la panelista al compartir los comentarios que había recibido.

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Sus palabras provocaron una rápida respuesta dentro del estudio. Pampito no ocultó su desacuerdo y defendió la historia de amor que habían construido los protagonistas.

“¡Tuvieron una hija! Fue hace mucho tiempo y estaban enamorados, no es que fue un amorío corto. Fue algo serio”, sostuvo el conductor, destacando la importancia que tuvo aquella relación.

Más adelante, Pochi reveló que mantuvo una charla directa con Ailén Cova para consultarle sobre las versiones que hablaban de un supuesto conflicto con otras parejas de futbolistas.

De acuerdo con su relato, la joven descartó de plano cualquier enfrentamiento y fue categórica al responder. “No pasó nada con ellas”, aseguró.

Además, explicó cómo es actualmente su vínculo con ese grupo y dejó en claro que prefiere mantener su intimidad lejos de la exposición pública. “Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”, expresó, negando cualquier rumor de mala relación o distanciamiento.