Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará ante Angola: qué dijo sobre su presencia, el equipo y el amistoso en Luanda

Además, remarcó que, incluso tratándose de un amistoso, la Selección siempre juega partidos importantes: “Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante”.

Cómo llega Angola y qué espera Scaloni

Scaloni destacó el crecimiento del rival africano y su rendimiento reciente: “Es un equipo que no clasificó al Mundial, pero hizo cosas buenas. Tuvo un gran partido ante Camerún y tiene futbolistas interesantes. Si funcionan como equipo, pueden plantear dificultades”.

También valoró el clima que encontró el plantel argentino en su llegada a Luanda: “En el aeropuerto vimos la alegría de la gente; eso nos llena de satisfacción”.

Cuándo y dónde se juega Argentina vs Angola

El amistoso entre Argentina y Angola se disputará el viernes 14 de noviembre, desde las 13:00 (hora argentina), en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, con capacidad para 48 mil espectadores. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.