Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará ante Angola: qué dijo sobre su presencia, el equipo y el amistoso en Luanda
El técnico de la selección dio algunas pistas de la formación que pondrá en la cancha en el último amistoso del año para la Albiceleste.
Lionel Scaloni habló en la previa del amistoso de la Selección argentina ante Angola (Foto: X/@Argentina)
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi estará presente en el amistoso ante Angola, aunque todavía no sabe cuántos minutos ni definió si será titular. “Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos. La gente lo va a poder ver”, afirmó el técnico en la antesala del partido.
El DT explicó que las bajas en la lista serán reemplazadas por jugadores que el cuerpo técnico venía siguiendo de cerca. “Nos sirve para verlos y reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar”, señaló Scaloni, quien destacó que este tipo de amistosos permiten evaluar variantes de cara al futuro.
Consultado por el análisis del rival, Scaloni fue claro: “En el fútbol, la superioridad hay que plasmarla en cancha.Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos y buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y debilidades”.
El entrenador aseguró que ya tiene definido el once inicial: “El equipo lo tengo decidido. Será un equipo de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán en la cancha”.
Además, remarcó que, incluso tratándose de un amistoso, la Selección siempre juega partidos importantes: “Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante”.
Cómo llega Angola y qué espera Scaloni
Scaloni destacó el crecimiento del rival africano y su rendimiento reciente: “Es un equipo que no clasificó al Mundial, pero hizo cosas buenas. Tuvo un gran partido ante Camerún y tiene futbolistas interesantes. Si funcionan como equipo, pueden plantear dificultades”.
También valoró el clima que encontró el plantel argentino en su llegada a Luanda: “En el aeropuerto vimos la alegría de la gente; eso nos llena de satisfacción”.
Cuándo y dónde se juega Argentina vs Angola
El amistoso entre Argentina y Angola se disputará el viernes 14 de noviembre, desde las 13:00 (hora argentina), en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, con capacidad para 48 mil espectadores. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.