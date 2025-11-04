"The Last Dance": el plan de Scaloni para convencer a Di María de jugar su último Mundial

“Quieren que sea The Last Dance, su última danza”, agregó el conductor, haciendo alusión a la posibilidad de una despedida mundialista para el jugador que marcó goles decisivos en todas las finales que ganó la Albiceleste: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

Cuándo se retiró Di María de la Selección Argentina

El actual futbolista de Rosario Central disputó su último partido con la Selección el 14 de julio de 2024, en la final de la Copa América ante Colombia. Aquella noche, en Miami, anunció oficialmente su retiro del equipo nacional, cerrando un ciclo brillante en el que se convirtió en el tercer jugador con más presencias en la historia del seleccionado argentino.

Su vigencia en el fútbol local, donde Central lidera la tabla anual y ya aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores, reaviva la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo una vez más con la camiseta celeste y blanca.