Deportes
Ángel Di María
Scaloni
BOMBAZO

"The Last Dance": el plan de Scaloni para convencer a Di María de jugar su último Mundial

En el programa Lape Club Social, el periodista Damián “Talibán” Iribarren reveló que Lionel Scaloni planea llamar a Ángel Di María para convencerlo de participar en el próximo Mundial.

The Last Dance: el plan de Scaloni para convencer a Di María de jugar su último Mundial

El ciclo de Ángel Di María en la Selección Argentina podría no haber llegado a su fin. Según informó el periodista Damián Iribarren, conocido como Talibán, durante el programa Lape Club Social que conduce Sergio Lapegüe por América TV, el entrenador Lionel Scaloni planea realizar un sondeo y un llamado al rosarino con el objetivo de tentarlo para que dispute el Mundial 2026.

image

Durante la emisión, Iribarren adelantó la información con énfasis: “A mí me confirman que en las próximas horas va a haber un sondeo y un llamado a un futbolista para tratar de convencerlo de que pueda jugar el próximo Mundial”.

Tras algunos segundos de suspenso y comentarios del resto del panel, el periodista reveló finalmente el nombre: Ángel Di María.

Qué dijo el periodista sobre el supuesto llamado de Scaloni a Di María

“La noticia fuerte que traigo hoy es que Scaloni, el técnico de la Selección Argentina, no para este partido amistoso, sino para lo que viene, está pensando en convencerlo para que vuelva”, expresó Talibán Iribarren en vivo, mientras Lapegüe destacaba la magnitud de la primicia.

“Quieren que sea The Last Dance, su última danza”, agregó el conductor, haciendo alusión a la posibilidad de una despedida mundialista para el jugador que marcó goles decisivos en todas las finales que ganó la Albiceleste: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

Cuándo se retiró Di María de la Selección Argentina

El actual futbolista de Rosario Central disputó su último partido con la Selección el 14 de julio de 2024, en la final de la Copa América ante Colombia. Aquella noche, en Miami, anunció oficialmente su retiro del equipo nacional, cerrando un ciclo brillante en el que se convirtió en el tercer jugador con más presencias en la historia del seleccionado argentino.

Su vigencia en el fútbol local, donde Central lidera la tabla anual y ya aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores, reaviva la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo una vez más con la camiseta celeste y blanca.

