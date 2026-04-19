Ian Lucas tuvo un accidente y fue trasladado en ambulancia: qué se sabe

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana alrededor de Ian Lucas. El influencer sufrió un accidente en su departamento del barrio porteño de Belgrano, lo que obligó a una rápida intervención médica.
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El último ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, sufrió un accidente y tuvo que ser asistido por un equipo médico. Qué se sabe hasta el momento.
Momentos de tensión se vivieron este fin de semana alrededor de Ian Lucas. El influencer sufrió un accidente en su departamento del barrio porteño de Belgrano, lo que obligó a una rápida intervención médica.
Según se conoció en Infama (América TV), el joven se encontraba en su casa junto a su madre cuando ocurrió el episodio. Ante la situación, debieron solicitar asistencia y una ambulancia de Swiss Medical lo trasladó a una clínica para ser atendido.
"Se cortó la mano lavando los platos, uno se rompió y le hizo un corte muy profundo, no podían parar la hemorragia", explicó Pablo Layús en el ciclo.
En medio de la preocupación inicial, el entorno del ex campeón llevó tranquilidad. El mánager de Ian se comunicó con Karina Iavícoli y brindó precisiones sobre su estado: "Le dieron dos puntos y la vacuna antitetánica. Hace unos minutos, regresaron a su casa".
El propio representante también hizo referencia a la viralización del episodio: "No podía creer que alguien haya sacado una foto en el barrio", contó la panelista sobre el mensaje recibido.
Ian fue atendido en el Sanatorio Los Arcos durante la tarde de este domingo 19 de abril y, tras algunas horas de observación, recibió el alta.
En un primer momento, la situación generó confusión entre los vecinos que captaron imágenes del traslado en ambulancia, ya que no reconocieron a su madre y creyeron que el influencer estaba acompañado por una joven. Por ahora, el caso sigue en desarrollo.
Lo que comenzó como un simple ida y vuelta entre fanáticos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), con especulaciones sobre un posible acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, con el tiempo terminó tomando otro rumbo. Aquella química que muchos creían ver en pantalla habría derivado en un vínculo informal que, aunque breve, dejó tela para cortar.
Con el correr de los meses, la historia sumó nuevos capítulos y también versiones cruzadas. Mientras la modelo sostuvo públicamente que entre ellos no hubo más que una relación laboral, las imágenes que circularon —donde se los ve muy cercanos— pusieron en duda esa postura y volvieron a instalar el tema en la agenda mediática.
Fue Yanina Latorre quien reavivó la polémica en SQP (América TV), al mostrar fotos que sugerirían que el vínculo habría ido más allá de la simple amistad. Ese material no solo generó repercusión, sino que también volvió a poner a ambos en el centro de la escena.
En ese contexto, tras regresar de México —donde viajó para generar contenido junto a Fede Vigevani—, Ian fue abordado por las cámaras de Puro Show (El Trece). Lejos de esquivar el tema, respondió con sinceridad y explicó por qué la relación no prosperó.
“Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, expresó con total franqueza. Además, aseguró que decidió tomar distancia total de la modelo, incluso en el ámbito virtual. Según explicó, dejó de seguirla en redes sociales porque prefiere no mantener ningún tipo de contacto.
“No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, disparó de manera contundente.