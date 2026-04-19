Ian Lucas tuvo un accidente y fue trasladado en ambulancia: qué se sabe

El propio representante también hizo referencia a la viralización del episodio: "No podía creer que alguien haya sacado una foto en el barrio", contó la panelista sobre el mensaje recibido.

Ian fue atendido en el Sanatorio Los Arcos durante la tarde de este domingo 19 de abril y, tras algunas horas de observación, recibió el alta.

En un primer momento, la situación generó confusión entre los vecinos que captaron imágenes del traslado en ambulancia, ya que no reconocieron a su madre y creyeron que el influencer estaba acompañado por una joven. Por ahora, el caso sigue en desarrollo.

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Cuál fue el motivo por el cuál Ian Lucas no pudo enamorarse de Evangelina Anderson

Lo que comenzó como un simple ida y vuelta entre fanáticos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), con especulaciones sobre un posible acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, con el tiempo terminó tomando otro rumbo. Aquella química que muchos creían ver en pantalla habría derivado en un vínculo informal que, aunque breve, dejó tela para cortar.

Con el correr de los meses, la historia sumó nuevos capítulos y también versiones cruzadas. Mientras la modelo sostuvo públicamente que entre ellos no hubo más que una relación laboral, las imágenes que circularon —donde se los ve muy cercanos— pusieron en duda esa postura y volvieron a instalar el tema en la agenda mediática.

Fue Yanina Latorre quien reavivó la polémica en SQP (América TV), al mostrar fotos que sugerirían que el vínculo habría ido más allá de la simple amistad. Ese material no solo generó repercusión, sino que también volvió a poner a ambos en el centro de la escena.

En ese contexto, tras regresar de México —donde viajó para generar contenido junto a Fede Vigevani—, Ian fue abordado por las cámaras de Puro Show (El Trece). Lejos de esquivar el tema, respondió con sinceridad y explicó por qué la relación no prosperó.

“Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, expresó con total franqueza. Además, aseguró que decidió tomar distancia total de la modelo, incluso en el ámbito virtual. Según explicó, dejó de seguirla en redes sociales porque prefiere no mantener ningún tipo de contacto.

“No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, disparó de manera contundente.