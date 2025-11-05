El llamativo tratamiento médico al que deberá someterse la Selección Argentina antes del amistoso con Angola

El cumplimiento de estas medidas no solo garantiza la seguridad sanitaria de los futbolistas, sino también el ingreso sin restricciones a Angola, donde se disputará el compromiso amistoso.

Qué jugadores ya comenzaron con el proceso médico

El primero en aplicarse las vacunas fue Giovani Lo Celso, quien se inoculó en España y, por ese motivo, se ausentó del último entrenamiento del Real Betis antes del partido de Copa del Rey.

También Franco Mastantuono, del Real Madrid, inició el proceso médico, aunque su presencia en la convocatoria aún es una incógnita debido a una pubalgia. En los próximos días, el resto de los futbolistas citados por Scaloni deberá cumplir con el mismo requisito para estar disponibles para el viaje.

Cuándo y dónde jugará la Selección Argentina ante Angola

El amistoso ante Angola será el único compromiso de la Selección durante la fecha FIFA de noviembre. Se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, capital del país africano, con horario a confirmar.

A diferencia de otras giras internacionales, el plantel campeón del mundo realizará una breve preparación en España antes de viajar a África.

La elección del rival generó debate entre los hinchas, ya que Argentina enfrentará a una selección ubicada en el puesto 87 del ranking FIFA, mientras que otras potencias sudamericanas, como Brasil o Uruguay, programaron amistosos ante rivales de mayor jerarquía.

Sin embargo, más allá del nivel del adversario, el cuerpo técnico de Scaloni enfocará su trabajo en la logística, adaptación y experiencia sanitaria, en lo que será un desafío inusual para el conjunto nacional.