Lionel Scaloni sorprendió con los convocados en la primera lista tras el Mundial 2026

Vega cuenta además con una experiencia particular en Europa: durante la temporada 2022/23 formó parte de La Masía y disputó 17 partidos en las categorías juveniles del Barcelona. Su historia con la camiseta argentina tampoco comienza ahora. El lateral integró el plantel dirigido por Javier Mascherano en el Mundial Sub 20 de 2023, disputado en el país.

Franco Mastantuono vuelve a la Selección argentina

Otra de las novedades es el regreso de Franco Mastantuono. El atacante de 18 años pertenece al Real Madrid, pero actualmente juega cedido por una temporada en la Fiorentina. El argentino llega además en un gran momento: el último fin de semana marcó tres goles en la victoria 4-2 ante Venezia por la Serie A.

Mastantuono ya tuvo protagonismo con la Selección mayor e incluso llegó a utilizar la camiseta número 10 en ausencia de Messi durante la derrota 1-0 contra Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, su falta de continuidad en Real Madrid lo alejó posteriormente de las convocatorias y terminó quedándose afuera del Mundial 2026. Su presente en Italia volvió a colocarlo dentro de la consideración de Scaloni.

El regreso de Franco Mastantuono. (Foto: archivo)

Los jóvenes que Scaloni empieza a proyectar para el Mundial 2030

Vega y Mastantuono forman parte de una generación en la que también aparecen Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Matías Soulé, Santiago Castro y Agustín Giay. Barco y Paz cuentan con una ventaja respecto de varios de esos nombres: ambos integraron el plantel argentino que terminó subcampeón en el Mundial 2026.

El ex Boca dio un nuevo salto en su carrera al abandonar Racing de Estrasburgo para incorporarse al Chelsea, mientras que Paz atraviesa un destacado presente en el Como de Italia. Agustín Giay, actualmente en Palmeiras, también estuvo cerca de disputar la última Copa del Mundo. Compartió parte de la preparación con el seleccionado y jugó tres amistosos durante el año, aunque finalmente no integró la lista definitiva.

Soulé y Castro buscan su debut con la Selección

Los casos de Matías Soulé y Santiago Castro presentan una particularidad: desde esta temporada ambos comparten plantel en la Roma. Soulé busca consolidar su mejor versión en el conjunto italiano y comenzó el curso con dos goles en cinco encuentros. Castro, por su parte, llegó a la capital italiana después de abandonar Bologna, club con el que conquistó la Copa Italia en 2025.

Los dos ya estuvieron en el banco de suplentes de la Selección argentina, aunque todavía no debutaron oficialmente con la camiseta de la mayor. Con el Mundial 2030 como gran objetivo del próximo ciclo, la convocatoria comienza así a mostrar algunos de los futbolistas que podrían integrar la base de la Argentina durante los próximos años.

Román Vega, lateral izquierdo de 22 años del Zenit de Rusia. (Foto: archivo)

La lista completa de convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale) y Lionel Messi (Inter Miami).