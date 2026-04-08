Quién es el tercero en discordía que disparó la crisis entre Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis parece haber dado vuelta la página en su historia con Thiago Medina. Los rumores de un nuevo amor empezaron a circular y, como suele pasar en este tipo de situaciones, todo se disparó en un momento inesperado.
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Daniela Celis habría dejado atrás su relación con Thiago Medina y un nuevo amor podría estar en su vida.
Daniela Celis parece haber dado vuelta la página en su historia con Thiago Medina. Los rumores de un nuevo amor empezaron a circular y, como suele pasar en este tipo de situaciones, todo se disparó en un momento inesperado.
La escena sucedió en el stream de Telefe, donde Mica Viciconte logró que la morocha se ¿delatara?. Entre bromas y comentarios, quedó a la vista que algo pasa entre Celis y Nicolás 'Nick' Sícaro, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), cantante y muy cercano a Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity.
En redes sociales ya se venía especulando que la llegada de este muchacho habría sido uno de los motivos por los que Thiago decidió dejar la casa que compartía con Daniela.
La visita del influencer al programa donde estaban Mica y Pestañela fue clave. La química entre ellos fue tan evidente que Viciconte no paró de hacer alusiones al tema, dejando en claro que la onda flotaba en el aire.
Así, entre risas, indirectas y comentarios, quedó instalada la versión de que Daniela Celis estaría iniciando una nueva etapa sentimental. Y aunque todavía no hay confirmación oficial, lo cierto es que la chispa ya encendió la curiosidad de todos.
En septiembre del año pasado, Thiago Medina atravesó un momento crítico tras sufrir un grave accidente en moto. El impacto lo dejó internado varias semanas con pronóstico reservado, generando gran preocupación en su entorno.
Hoy, ese episodio quedó atrás y el ex Gran Hermano se concentra en su presente junto a sus hijas Laia y Aimé y su expareja, Daniela Celis, con quien comparte la crianza pese a estar separados.
Durante una entrevista en el programa Patria y Familia de Luzu, Pestañela reveló que Thiago tomó la decisión de dejar la casa familiar, aunque continúan unidos como padres. La ex GH explicó que el joven de La Matanza busca iniciar un nuevo camino personal y comenzar a instalarse en otra vivienda. “Sí y no", señaló Daniela Celis ante la consulta si Thiago Medina había dejado su casa. Y luego detalló sobre la situación: "Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo”.
Daniela agregó que el cambio se da de manera gradual: "Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”, explicó. Y sobre la decisión, fue clara: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.
La modelo también aclaró cómo era la convivencia bajo el mismo techo: “Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés”.
Finalmente, sobre su presente sentimental, fue tajante: "No conozco a nadie", cerró Pestañela.