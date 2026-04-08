Fabián Cubero lloró por el conflicto con su hija Allegra y liquidó a Nicole Neumann: "Mentirosa..."

Lejos de bajar el perfil, Cubero redobló la apuesta y fue categórico al referirse a su ex: "Repito, Mica es la madre de mi hijo, me cansó la situación".

Además, cuestionó la difusión de chats que Neumann habría enviado a Yanina Latorre, y deslizó que la versión pública no muestra todo el panorama: "Se muestran nada más los mensajes buenos, pero no los agresivos que hay contra mí y Mica".

Por último, lanzó una frase lapidaria que resume su postura en medio del conflicto: "Hay hipocresía en el medio".

Con lágrimas, enojo y un fuerte descargo, Cubero volvió a encender una interna que parece lejos de encontrar un punto final.

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Cuál es el polémico dato que contó Ximena Capristo sobre la internación de Allegra y que enfureció a Nicole Neumann

El último fin de semana largo volvió a poner en el centro de la escena a Nicole Neumann y Fabián Cubero, esta vez por un delicado episodio de salud que involucró a su hija Allegra. La adolescente debió ser internada tras sufrir una reacción alérgica a un antibiótico, lo que rápidamente derivó en versiones cruzadas y una nueva escalada de tensión entre sus padres.

Fue la propia Nicole quien decidió hablar públicamente para llevar tranquilidad sobre el estado de su hija. A través de sus redes sociales, explicó: “Estuve de clínica porque a una de mis gordas le agarró alergia a un componente de un antibiótico que estaba tomando”. Además, aseguró haber acompañado de cerca a la menor durante esos días: “Así que bastante metida adentro de una clínica. Lo que hubo de sol, viernes y sábado, todo el día acompañando a mi gordita”.

Sin embargo, en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), conducido por Yanina Latorre, surgieron versiones que contradijeron ese relato. El periodista Nicolás Peralta afirmó que Allegra permaneció internada en un sanatorio de Nordelta y que fue Cubero quien estuvo presente durante toda la internación: “Las tres noches, Fabián durmió ahí. Ella estaba con el papá”. En esa misma línea, agregó que la modelo habría estado solo de manera parcial: “Nicole estuvo un par de horas. Estuvo un ratito el viernes y un ratito el sábado”.

La polémica creció aún más cuando Ximena Capristo aportó una versión todavía más contundente. Según su relato, basado en el testimonio de una médica del lugar, la presencia de Neumann habría sido mínima: “Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal”.

Capristo fue por más y lanzó un dato que generó fuerte repercusión: “Que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo”. Para cerrar, dejó una reflexión que volvió a encender el conflicto: “Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí”.

Así las cosas, en medio de versiones enfrentadas y declaraciones cada vez más filosas, el episodio de salud de Allegra reavivó una disputa que parece lejos de apagarse.