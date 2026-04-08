Tensión en el Congreso por la Ley de Glaciares: se registraron incidentes entre manifestantes y la Policía
En medio de la discusión por la Ley de Glaciares en Congreso, se registraron incidentes en la Plaza de los Dos Congresos.
En medio de la discusión por la Ley de Glaciares en el Congreso, se registraron incidentes afuera del recinto con los movimientos sociales, de izquierda y ambientalistas, luego de que las fuerzas de seguridad aplicará el protocolo antipiquetes. Tras la tensión se registraron detenidos pero los enfrentamientos no revistieron una escalada más violenta.
La concurrencia en la Plaza Congreso fue nutrida aunque no masiva, y se concentraron a partir de las 15 horas, para que cerca de las 17 comenzará la acción policial que despejó las calles mientras los diputados trataban la Ley de Glaciares.
El operativo concentró a los manifestantes en la Plaza luego de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los protestantes y las fuerzas, que fue el momento donde más se generó tensión. Por esos minutos vino el camión hidrante sobre Avenida de Mayo para despejar la zona.
Gases, la amenaza del camión hidrante, corridas, gritos y empujones fueron la pintura que dejó la tarde, en tanto el tráfico estuvo cortado en la zona por un tiempo limitado, pero luego se abrió. El operativo estuvo liderado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Embed
Otra vez nueva protestas de Greenpeace
Más temprano, al menos siete activistas de Greenpeace fueron detenidos este miércoles por la mañana frente al Congreso durante una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares. El operativo, que incluyó un fuerte despliegue de la Policía de la Ciudad y bomberos, se realizó cerca de las 7 en el Monumento a los Dos Congresos.
Mientras bomberos trabajaban para bajar a los activistas que estaban en altura, otros siete permanecían sentados en la base del monumento, rodeados por efectivos policiales. Los manifestantes vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles en defensa de los glaciares, en una acción que buscó visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.
El episodio recordó a una protesta anterior durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando ambientalistas realizaron una intervención en las escalinatas del Congreso.
Qué cambia la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto en debate modifica la ley 26.639 y propone redefinir el alcance de las zonas protegidas. En concreto, limita la tutela ambiental a los cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva.
Desde Greenpeace advierten que estos cambios implican una flexibilización de la protección ambiental y podrían favorecer a la industria minera, poniendo en riesgo reservas clave de agua dulce en un contexto de crisis climática. La norma ya obtuvo media sanción el 26 de febrero y este miércoles será tratada nuevamente en el Congreso, con una votación prevista para las 15.
En paralelo al debate legislativo, organizaciones sociales, ambientales y sectores políticos convocaron a movilizarse que llevó a los incidentes cerca de las 17. Todo empezó cuando el Frente de Izquierda se concentró en la 9 de Julio y Avenida de Mayo, con la idea de una vigilia que se extenderá hasta la votación.
Operativo de seguridad y cortes en el centro porteño
Ante la convocatoria, se desplegó un operativo de seguridad reforzado en el centro porteño, con cortes de tránsito en las inmediaciones del Congreso desde el mediodía.
Las autoridades buscaron evitar nuevos incidentes tras los episodios registrados durante la mañana, en una jornada que combina tensión política dentro del recinto y movilización en las calles.