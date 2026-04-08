La Libertad Avanza pidió informes en la Legislatura bonaerense por la pauta oficial de Kicillof

También solicitaron saber qué organismo administra la pauta oficial y bajo qué normativa, el gasto total ejecutado entre 2022 hasta 2024 y el acumulado en 2025, los principales beneficiarios de esos fondos, los criterios técnicos utilizados para su distribución, contratación y control.

Fuentes cercanas a LLA bonaerense afirmaron a A24.com que quieren "saber dónde, cuándo y por qué" se gastaron 58 mil millones en pauta oficial durante 2025 y recordaron que el poder "legislativo trabaja como contralor del Ejecutivo".

Además, diferenciaron "que a nivel nacional se trabaja sin el otorgamiento de publicidad estatal y en PBA la situación es otra".

Los pedidos fueron presentados en la mesa de entrada de la Legislatura bonaerense y deberán ser aprobados por ambas cámaras para que se hagan efectivos.

La respuesta desde La Plata

Desde La Plata, señalaron que los proyectos fueron presentados en la Legislatura y no ante el Ejecutivo. "Primero, que hablen con el Gobierno nacional y que le pidan que devuelvan todos los recursos que le sacaron a la Provincia que dicen representar", respondieron fuentes cercanas a Kicillof ante la consulta de A24.com.

Axel Kicillof

Según el Gobierno bonaerense, la deuda que reclaman a Nación asciende a $15 billones, pero si se le suma la pérdida de recaudación, alcanzaría a más de 22 billones acumulado en los dos años de la administración de Javier Milei.

El Gobierno de Milei viene de distribuir, el jueves 19 y 20 de marzo pasados, $47.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a 11 provincias, dentro de las cuales fue excluida Buenos Aires.