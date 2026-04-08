La Libertad Avanza pidió informes en la Legislatura bonaerense por la pauta oficial de Kicillof
Diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron pedidos de informes sobre el uso de recursos destinados a publicidad oficial por el gobernador Axel Kicillof. La respuesta desde La Plata.
Los pedidos deben ser aprobados en ambas cámaras para enrar en vigencia. (Foto: A24).
Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentaron proyectos de solicitud de informes en ambas cámaras de la Legislatura para "exigir precisiones sobre el uso de recursos públicos destinados a la publicidad oficial" realizados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en 2025.
El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, consideró que existe "una lógica perversa que el kirchnerismo viene repitiendo hace años: usar recursos públicos para influir en la opinión pública, subestimando a los bonaerenses, que no son ingenuos y saben lo que está pasando".
"Ya sea con financiamiento extranjero o a través de la pauta oficial, estamos frente a un esquema de operaciones que busca perjudicar al Gobierno nacional y blindar mediáticamente a un gobierno provincial desastroso", acusó y precisó que "se gastan más de $6 millones por hora en pauta y no vemos a ningún medio hablando de los más de 50.000 chalecos antibalas que podría comprar Axel Kicillof con la plata que les envía".
En los fundamentos del pedido, los legisladores de LLA aseguraron que "tan solo en 2025 -año electoral-, la Provincia destinó más de $58 mil millones a publicidad oficial".
También solicitaron saber qué organismo administra la pauta oficial y bajo qué normativa, el gasto total ejecutado entre 2022 hasta 2024 y el acumulado en 2025, los principales beneficiarios de esos fondos, los criterios técnicos utilizados para su distribución, contratación y control.
Fuentes cercanas a LLA bonaerense afirmaron a A24.com que quieren "saber dónde, cuándo y por qué" se gastaron 58 mil millones en pauta oficial durante 2025 y recordaron que el poder "legislativo trabaja como contralor del Ejecutivo".
Además, diferenciaron "que a nivel nacional se trabaja sin el otorgamiento de publicidad estatal y en PBA la situación es otra".
Los pedidos fueron presentados en la mesa de entrada de la Legislatura bonaerense y deberán ser aprobados por ambas cámaras para que se hagan efectivos.
La respuesta desde La Plata
Desde La Plata, señalaron que los proyectos fueron presentados en la Legislatura y no ante el Ejecutivo. "Primero, que hablen con el Gobierno nacional y que le pidan que devuelvan todos los recursos que le sacaron a la Provincia que dicen representar", respondieron fuentes cercanas a Kicillof ante la consulta de A24.com.
Según el Gobierno bonaerense, la deuda que reclaman a Nación asciende a $15 billones, pero si se le suma la pérdida de recaudación, alcanzaría a más de 22 billones acumulado en los dos años de la administración de Javier Milei.
El Gobierno de Milei viene de distribuir, el jueves 19 y 20 de marzo pasados, $47.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a 11 provincias, dentro de las cuales fue excluida Buenos Aires.