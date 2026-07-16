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TRAS LA GLORIA EN SEMIS

Locura por la final del Mundial: los valores históricos que alcanzan las entradas para Argentina vs. España

La enorme expectativa por la final entre la Selección argentina y España disparó los precios de las entradas en el mercado secundario. Con las localidades generales agotadas, la reventa y los paquetes hospitality se convirtieron en las únicas alternativas para acceder al estadio de Nueva Jersey.

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Locura por las entradas por la final del Mundial. (Foto: Reuters)

Locura por las entradas por la final del Mundial. (Foto: Reuters)

La final del Mundial 2026 ya se transformó en uno de los eventos deportivos más codiciados del año. Luego de que Argentina derrotara a Inglaterra y España eliminara a Francia en las semifinales, la demanda por conseguir una entrada para el partido decisivo explotó y llevó los precios a cifras inéditas.

Leé también Argentina contra España: cómo está el historial antes de la gran final del Mundial 2026
Messi y Lamine a la final. (Foto: Reuters)

Con las entradas generales agotadas en la venta oficial de la FIFA, los hinchas que todavía buscan un lugar para la definición del próximo 19 de julio deben recurrir a dos opciones: los exclusivos paquetes hospitality o el mercado de reventa, donde algunos boletos ya se ofrecen por hasta USD39.000.

Cuánto cuestan las entradas para la final entre Argentina y España

Las principales plataformas de reventa de Estados Unidos muestran un escenario sin precedentes. En sitios como StubHub, Ticketmaster y TickPick, los precios parten desde USD7.000, aunque la mayor parte de la oferta disponible ronda entre USD8.000 y USD15.000.

Las ubicaciones premium, especialmente las cercanas al campo de juego o en sectores VIP, superan ampliamente los USD35.000, con publicaciones que llegan a los USD39.000 por una sola entrada.

La fuerte demanda responde tanto a la expectativa generada por una nueva final de la Selección argentina como al limitado número de localidades disponibles en el mercado.

Los paquetes oficiales también tienen precios récord

Quienes prefieren mantenerse dentro del circuito oficial de la FIFA ya no encuentran entradas tradicionales. La única modalidad disponible corresponde a los paquetes hospitality, que incluyen beneficios exclusivos como:

  • Ubicaciones preferenciales.
  • Salones VIP.
  • Servicio gastronómico.
  • Bebidas y atención personalizada.

Los valores parten desde USD15.000 o USD17.000, dependiendo del sector elegido, y alcanzan USD57.000 en las opciones más exclusivas.

Entre las alternativas premium aparecen experiencias como el Champions Club o el Trophy Lounge, diseñadas para empresas, invitados especiales y público corporativo.

La reventa se convirtió en la principal alternativa

Messi celebrando la victoria en las semifinales ante Espa&ntilde;a. (Foto: Reuters)

Messi celebrando la victoria en las semifinales ante España. (Foto: Reuters)

Ante la ausencia de entradas generales en el sitio oficial, el mercado secundario concentra prácticamente toda la demanda restante.

Especialistas en venta de tickets explican que, cuanto menor es la disponibilidad publicada en estas plataformas, mayor es la presión sobre los precios.

Por ese motivo, muchos de los boletos que aparecen publicados permanecen apenas algunos minutos antes de ser vendidos.

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial

New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que España intentará conquistar su segundo campeonato mundial tras el obtenido en Sudáfrica 2010.

La gran final se disputará:

  • Fecha: domingo 19 de julio.
  • Hora: 16 horas (hora argentina).
  • Estadio: New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).
  • Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey.

El estadio, con capacidad para más de 80.000 espectadores, será uno de los principales escenarios del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Un duelo histórico que nunca pudo jugarse

La final entre Argentina y España también despierta una enorme expectativa porque enfrentará a los dos últimos campeones continentales.

La Albiceleste conquistó la Copa América 2024, mientras que España levantó la Eurocopa 2024. Ese cruce debía disputarse en la Finalíssima, pero el partido nunca llegó a organizarse por problemas de calendario.

Ahora, ambos seleccionados se encontrarán directamente en el escenario más importante del fútbol mundial.

Además, será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El único antecedente ocurrió en Inglaterra 1966, cuando España se impuso por 2 a 1 durante la fase de grupos.

Con Lionel Scaloni de un lado y una generación española que llega en gran nivel del otro, la final promete convertirse en uno de los partidos más importantes de los últimos años.

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