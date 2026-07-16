El inesperado beneficio que habría obtenido Wanda Nara tras la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

En paralelo, el contrato de Mauro Icardi con el Galatasaray finalizó el pasado 30 de junio. Aunque su representante, Elio Pino, negoció hasta último momento la posibilidad de extender el vínculo por un año más, el acuerdo contemplaba una reducción del 40 por ciento en el salario del futbolista y finalmente no prosperó.

Así, el delantero quedó desvinculado del club turco y ahora deberá encontrar una nueva institución para continuar su carrera. El escenario, sin embargo, no resulta sencillo, ya que actualmente los mercados de fichajes de los clubes se encuentran cerrados.

En medio de esta situación, Naiara Vecchio reveló desde sus redes sociales cuál sería la consecuencia favorable para Wanda Nara. “Galatasaray anunció la salida de Mauro Icardi. Si el jugador no trabaja y vive en Turquía, se cae el pedido de restitución internacional en dicho país”, explicó la periodista.

La información vuelve a poner el foco en uno de los principales conflictos legales que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, y también abre una nueva incógnita en torno a las declaraciones que la mediática realizó recientemente sobre su exmarido y Turquía.

A fines de junio, durante una entrevista en SQP, por América TV, Wanda Nara había declarado: “Si yo les muestro a todos ustedes los chats que tengo de Mauro... La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato a Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mie..., con gente de mie... Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor. A él no le gusta Turquía. No le gusta el equipo, no le gusta la liga, no le gustan los turcos”.

Ahora, tras su salida del Galatasaray, Mauro Icardi deberá definir cómo continuará su carrera profesional y en qué país buscará un nuevo destino. Mientras tanto, Isabella y Francesca tienen asegurada su continuidad junto a su madre en Buenos Aires, por lo que será el futbolista quien deberá seguir viajando para compartir tiempo con ellas.

Cuál es la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara en la disputa por sus hijas

En los últimos días, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio luego de que la conductora compartiera en sus redes sociales varias fotografías junto a sus hijas desde París. La publicación generó repercusiones y volvió a poner en el centro de la escena la disputa entre ambos por los viajes y el tiempo que el futbolista comparte con las menores.

Según se explicó, el enojo de Mauro Icardi estaría relacionado con que no habría sido informado previamente sobre el viaje a la capital francesa. Al parecer, el futbolista solo habría tenido conocimiento del traslado a Milán, que se concretó algunos días antes, y no de la posterior estadía en París junto a las niñas.

En medio de este nuevo capítulo del enfrentamiento, en Intrusos (América TV) analizaron al aire el documento mediante el cual Wanda Nara se opuso a que Icardi pudiera viajar con sus hijas a Miami, donde se encuentra junto a China Suárez.

Durante el programa, el conductor Rodrigo Lussich leyó parte del escrito presentado por la abogada Ana Rosenfeld, en el que se detallaban los motivos de la postura de la mediática. “Vengo a formular expresa oposición a la autorización requerida y solicitar su rechazo toda vez que el traslado internacional pretendido resulte innecesario para satisfacer el deseo de las niñas de compartir sus vacaciones con él y no ofrece garantías suficientes respecto a su regreso. Mi representada presta conformidad para que se queden en la Argentina, la oposición se limita por lo tanto a la salida del territorio nacional”, expresó el documento.

Además, el escrito destacaba el deseo de Wanda Nara de que sus hijas pudieran disfrutar de tiempo junto a su padre, aunque cuestionaba que ese encuentro tuviera que concretarse fuera del país. “La señora Nara desea que sus hijas disfruten la compañía de su padre en sus vacaciones y celebra que este haya decidido prolongar su permanencia en el país por eso mismo no vemos que este encuentro deba desarrollarse en el extranjero”, se remarcaba.

En ese contexto, Paula Varela explicó cuál sería la situación actual entre el futbolista y sus hijas. “La oposición de Wanda Nara al viaje de él a Miami porque en realidad hoy las chicas tendrían que estar con él en Miami, lo que pasa es que Wanda puso tantas oposiciones que Icardi no quiso dar el brazo a torcer”, señaló la periodista.

Finalmente, la panelista contó que consultó si Mauro Icardi continuaba comunicándose con sus hijas y reveló: “Me dijeron que no, que está enojadísimo con lo que está sucediendo”. De esta manera, la disputa entre la expareja volvió a quedar en el centro de la escena a partir de los viajes de las niñas y las diferencias que mantienen sobre dónde y cómo deben pasar sus vacaciones junto a su padre.

Elba Marcovecchio salió al aire telefónicamente y explicó el por qué del reclamo del futbolista Mauro Icardi al enterarse por las redes que Wanda Nara se encuentra con sus hijas en París.

"Es gravísimo porque cuando un juez autoriza el viaje de dos niñas que están judicializadas y en el marco de un expediente es una autorización que se hace expresa y se manifiesta en dónde van a estar y los datos de contacto. Avisar es previo, no es posterior. Acá a la fecha el padre no sabe dónde están sus hijas", indicó la letrada.

Y en esa línea planteó: "Los invito que piensen a la inversa: si Mauro se hubiera llevado a las hijas a Miami con autorización judicial y las llevaba a México porque las chicas querían ir ahí, hoy sería un escándalo: tapa de todos los diarios, multado y el juez ordenaría la inmediata restitución a la Argentina. En esta situación (Wanda) está en igualdad con el padre".

"Es grave, vos tenés que tener el itinerario en forma previa que van a hacer las menores que están judicializadas. No pasa por si molesta o no molesta, el padre no sabe dónde están sus hijas y esto es grave", concluyó Elba Marcovecchio.