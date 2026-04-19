Los polémicos antecedentes de Héctor Paletta que generan bronca en los hinchas de River

El análisis que encendió el debate

Uno de los que salió con dureza a opinar fue el exárbitro Javier Castrilli, quien no dudó en calificar la acción como infracción: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”, escribió en redes sociales.

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Castrilli explicó además que, según el reglamento, no es necesario que el empujón sea violento para ser sancionado, sino que alcanza con que desestabilice al rival. En su análisis, el defensor de Boca “sorprende” a Martínez Quarta y afecta su equilibrio en una jugada clave.

“Ya es una constante en el fútbol argentino… La falta de seguridad jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente", añadió en un segundo posteo.

Y completó su idea: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.

Los antecedentes de Héctor Paletta

En Núñez, las críticas hacia Héctor Paletta no son nuevas y se sostienen en una serie de antecedentes que, según el entorno de River Plate, marcaron decisiones polémicas en partidos clave.

Uno de los casos más recordados ocurrió en el Superclásico de noviembre de 2025, cuando desde el lado “millonario” reclamaron una falta previa de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la jugada que terminó en el gol de Exequiel Zeballos. En aquella oportunidad, el VAR no intervino y el tanto fue convalidado.

También quedó bajo la lupa en el triunfo 1-0 de River ante Boca Juniors en La Bombonera, en septiembre de 2024, cuando el equipo alternativo se impuso con gol de Manuel Lanzini. En ese encuentro, los jugadores y cuerpo técnico de River cuestionaron que Marcos Rojo debió ser expulsado en dos ocasiones: primero por un golpe a Facundo Colidio y luego por un escupitajo. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez nunca fue convocado por el VAR para revisar las acciones.

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Otro episodio que alimenta las críticas se dio en el arranque del torneo, en la victoria de River frente a Barracas Central, institución vinculada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en Parque Patricios. Allí, una clara mano de Gastón Campi, que evitó un gol tras un remate de Fausto Vera, no fue sancionada como penal ni revisada en el monitor.

Aquella jugada quedó opacada por el resultado final, 1-0 para el equipo dirigido entonces por Marcelo Gallardo, con gol de Gonzalo Montiel, pero volvió a instalar cuestionamientos sobre el criterio del VAR.

El rol del VAR, otra vez en el centro de la escena

La polémica creció aún más porque minutos antes el VAR sí había intervenido para sancionar una mano de Lautaro Rivero, que derivó en el penal convertido por Leandro Paredes y que terminó siendo el único gol del partido.

La decisión de no revisar el empujón final dejó bajo la lupa a Paletta, quien ya había sido cuestionado en otros Superclásicos y partidos recientes.

La reacción en River

Tras el encuentro, tanto Martínez Quarta como otros jugadores como Maximiliano Salas reclamaron la infracción. Incluso el técnico Eduardo Coudet se refirió a la jugada en conferencia: “Si vas a la que cobra de Salas, esa era penal... las dos jugadas son finas”.

El propio defensor de River increpó a Herrera en el campo de juego: “Es penal, no me deja jugar la pelota”.