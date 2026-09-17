Marcelo Gallardo rompió el silencio antes de viajar a Ecuador y ser presentado como nuevo DT: "El entusiasmo es..."

Al ser consultado sobre el material futbolístico con el que se encontrará en la Tri, el entrenador destacó la jerarquía del plantel actual: “La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarlos”.

Cómo será el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo en Ecuador

Respecto a las exigencias inmediatas y la posibilidad de pelear por títulos de manera apresurada, el Muñeco pidió cautela y enfatizó la necesidad de respetar los procesos de trabajo: “Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué. La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido”.

En esa misma línea, ponderó el camino recorrido por el combinado tricolor en el último tiempo: “Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y que he tenido por parte de los futbolistas. La selección viene teniendo buena participación en los Mundiales, Copa América y Eliminatorias, han marcado un buen ritmo en su crecimiento”. Y cerró su diálogo con la prensa dejando un mensaje claro hacia la afición: “Que estoy llegando”.

En esta nueva etapa, Gallardo no contará con Matías Biscay, su histórico ayudante de campo y mano derecha. La agenda del entrenador prevé una conferencia de prensa de presentación en Quito a las 13.30 (hora de Argentina), para luego terminar de delinear la lista de convocados que viajará el fin de semana hacia territorio asiático, donde Ecuador disputará dos amistosos internacionales frente a Corea del Sur y Japón, los días 24 de septiembre y 1° de octubre respectivamente.