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Marcelo Gallardo rompió el silencio antes de viajar a Ecuador y ser presentado como nuevo DT: "El entusiasmo es..."

Marcelo Gallardo viajó a Quito para ser presentado como DT de Ecuador. Rompió el silencio en Ezeiza y analizó el plantel de la Tri.

Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo.

La llegada de Marcelo Gallardo al banco de suplentes de la Selección de Ecuador desató una enorme expectativa en el ámbito continental. Durante la madrugada de este jueves, el Muñeco voló desde Buenos Aires hacia Quito junto a gran parte de su cuerpo técnico para iniciar su primera experiencia al frente de un seleccionado nacional. Sin tiempo para pausas prolongadas, el entrenador argentino será presentado oficialmente por la tarde e iniciará de inmediato su ciclo de trabajo con vistas a la inminente fecha FIFA.

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A excepción de su participación especial como analista y comentarista televisivo en ESPN durante el Mundial 2026, el DT no había realizado declaraciones públicas desde que finalizó su segundo ciclo en River Plate a fines de febrero pasado. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, abordado por una multitud de periodistas antes de ingresar a la zona de embarque, el técnico de 50 años habló por primera vez sobre este nuevo paso profesional.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre su llegada a la Selección de Ecuador

El estratega no ocultó su alegría por asumir la conducción técnica del conjunto sudamericano y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta: “Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”.

A su vez, reveló que no se trató del primer contacto que mantuvo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol: “Se presentó esta chance hace dos años atrás, antes que Sebastián (Beccacece). En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”. En aquel período, el DT se encontraba enfocado en su segundo ciclo en Núñez, etapa que concluyó sin coronaciones. “Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, remarcó sobre su presente.

Al ser consultado sobre el material futbolístico con el que se encontrará en la Tri, el entrenador destacó la jerarquía del plantel actual: “La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarlos”.

Cómo será el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo en Ecuador

Respecto a las exigencias inmediatas y la posibilidad de pelear por títulos de manera apresurada, el Muñeco pidió cautela y enfatizó la necesidad de respetar los procesos de trabajo: “Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué. La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido”.

En esa misma línea, ponderó el camino recorrido por el combinado tricolor en el último tiempo: “Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y que he tenido por parte de los futbolistas. La selección viene teniendo buena participación en los Mundiales, Copa América y Eliminatorias, han marcado un buen ritmo en su crecimiento”. Y cerró su diálogo con la prensa dejando un mensaje claro hacia la afición: “Que estoy llegando”.

En esta nueva etapa, Gallardo no contará con Matías Biscay, su histórico ayudante de campo y mano derecha. La agenda del entrenador prevé una conferencia de prensa de presentación en Quito a las 13.30 (hora de Argentina), para luego terminar de delinear la lista de convocados que viajará el fin de semana hacia territorio asiático, donde Ecuador disputará dos amistosos internacionales frente a Corea del Sur y Japón, los días 24 de septiembre y 1° de octubre respectivamente.

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