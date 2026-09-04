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Acuerdo total: Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de una Selección sudamericana

Marcelo Gallardo acordó su contrato con la Selección de Ecuador. El Muñeco será el sucesor de Sebastián Beccacece hasta el Mundial 2030.

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Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo total y será el entrenador de la Selección de Ecuador. 

Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo total y será el entrenador de la Selección de Ecuador. 

Tras varias semanas de intensas negociaciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió el futuro de su banquillo y apostó nuevamente por la conducción técnica argentina. Marcelo Gallardo acordó su contrato para convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador y quedó a sola firma de asumir de manera oficial.

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El entrenador llega a la Tri para tomar la posta que dejó Sebastián Beccacece. Con un proyecto deportivo de largo alcance, el Muñeco liderará al combinado ecuatoriano con un vínculo que se extenderá hasta el Mundial 2030, encarando el desafío de reestructurar y potenciar al seleccionado en el plano internacional.

Cómo llega Marcelo Gallardo a su primera experiencia al frente de una selección nacional

El desembarco en la Selección de Ecuador significará la primera experiencia de Marcelo Gallardo al frente de un combinado nacional. Su trayectoria en los bancos de suplentes comenzó en 2011 al mando de Nacional de Uruguay, donde logró dar sus primeros pasos como director técnico antes de dar el salto al fútbol argentino.

En junio de 2014 asumió en River Plate y construyó el ciclo más glorioso de la institución de Núñez. A lo largo de una primera etapa de más de ocho años, conquistó 14 trofeos (siete locales y siete internacionales), ciclo en el que se destacan dos Copas Libertadores y los recordados cruces de eliminación directa frente a Boca Juniors.

Cuáles fueron los últimos pasos de Marcelo Gallardo antes de asumir en Ecuador

Posterior a su salida de River en 2022, el estratega tuvo una breve experiencia en el fútbol del exterior dirigiendo al Al-Ittihad de Arabia Saudita. En agosto de 2024 concretó su retorno al Millonario para iniciar un segundo ciclo al frente del equipo; sin embargo, esta etapa no logró replicar los éxitos del pasado y finalizó sin la obtención de títulos.

La segunda etapa de Gallardo en el club de Núñez concluyó en febrero, tras despedirse con una victoria por 3 a 1 frente a Banfield en el Estadio Mâs Monumental, lugar en el que posteriormente asumió Eduardo Coudet. Ahora, con el acuerdo cerrado con la dirigencia ecuatoriana, el Muñeco prepara su regreso a la actividad para afrontar el desafío de llevar a la Tri hacia la cita máxima de 2030.

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