Acuerdo total: Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de una Selección sudamericana

Cuáles fueron los últimos pasos de Marcelo Gallardo antes de asumir en Ecuador

Posterior a su salida de River en 2022, el estratega tuvo una breve experiencia en el fútbol del exterior dirigiendo al Al-Ittihad de Arabia Saudita. En agosto de 2024 concretó su retorno al Millonario para iniciar un segundo ciclo al frente del equipo; sin embargo, esta etapa no logró replicar los éxitos del pasado y finalizó sin la obtención de títulos.

La segunda etapa de Gallardo en el club de Núñez concluyó en febrero, tras despedirse con una victoria por 3 a 1 frente a Banfield en el Estadio Mâs Monumental, lugar en el que posteriormente asumió Eduardo Coudet. Ahora, con el acuerdo cerrado con la dirigencia ecuatoriana, el Muñeco prepara su regreso a la actividad para afrontar el desafío de llevar a la Tri hacia la cita máxima de 2030.